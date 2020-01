Il C.R.A.L. dell’Ansaldo di Tito Scalo dona una somma alla Onlus “Il Cammino di Angela Lucia”, per una bambina di Avigliano

Presso la sede della Onlus “Il Cammino di Angela Lucia” nella Frazione Patacca di Avigliano, una delegazione del C.R.A.L. Ansaldo STS di Tito Scalo (Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori di Hitachi Rail STS, azienda dell’area industriale di Tito Scalo) ha consegnato alla signora Donatella Ungaro, presidentessa della ONLUS “Il Cammino di Angela Lucia” e al signore Canio Pace, nonché genitori della piccola Angela Lucia, la somma di 800 euro, quale donazione, a nome di tutti i Soci del C.R.A.L. Ansaldo STS di Tito Scalo, raccolti in occasione della cena sociale, svoltasi lo scorso 20 dicembre 2019. Non è la prima volta che il C.R.A.L. Ansaldo STS di Tito Scalo si fa promotore di iniziative di beneficenza, ed in questa occasione, riconoscendo il grande merito alla scelta e all’impegno profuso dai Sigg. Donatella e Canio PACE, ha voluto supportarli, con un piccolo aiuto, in questa meravigliosa avventura d’amore, sfociata nella creazione di questa associazione, che porta il nome della piccola Angela Lucia. “Prendersi cura e soddisfare le necessità di un figlio, per ogni genitore è prioritario prima di ogni altra cosa, prima della propria stessa vita; prendersi l’ulteriore impegno di creare un’associazione che dia supporto logistico ed economico ad altre famiglie con la stessa situazione familiare, ha un merito incommensurabile”; Questa è la dichiarazione che il presidente del C.R.A.L. Salvatore Lomonaco, condivide con tutti i soci aderenti all’iniziativa, ed aggiunge: “A riflettori spenti, chi continua incessantemente nella quotidianità di tutti i giorni, con le numerose difficoltà che riserva la vita, andare avanti con un entusiasmo di questo genere, è degno di tutta la nostra più grande ammirazione. Ci auguriamo che questa nostra piccola iniziativa, possa essere da esempio e stimolo per altri al fine di poter fare insieme a Donatella e Canio, un piccolo tratto di questo loro importante e meraviglioso cammino”.