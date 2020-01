Miglionico (Gal PerCorsi): “Dopo Matera Capitale della Cultura, ora un 2020 di turismo sostenibile”

Il 2019, l’anno appena trascorso, per l’Italia è stato l’anno del turismo lento e per la Basilicata con la sua Matera, è stato quello da Capitale Europea della cultura. Un’anno che porta a fare considerazioni e bilanci che non deve passare ed essere archiviato come se “nulla fosse accaduto” . Con varie difficoltà e ataviche problematiche , Matera capitale europea della cultura è stato una grande opportunità e una conferma non solo per la stessa città dei sassi, ma per l’intera Basilicata. Pur con i suoi piccoli nei (come la naturale imperfezione di ogni corpo umano) per la nostra regione quest’anno è stato bello ed importante, portando Matera all’attenzione mondiale di tanti turisti, trascinandosi dietro la scia della Basilicata come una “bella stella cometa”, che ora, come i magi, tutti potranno seguire e venir a far visita. Ora con l’avvento del 2020 è necessario mettere a sistema quanto si è stati capaci di valorizzare e promuovere fino ad oggi e stimolare ed accellerare una programmazione di interventi infrastrutturali utili a migliorare e facilitare l’arrivo e la mobilità nella nostra regione. Il GAL PerCorsi tra le sue linee principali di programmazione ha intenzione di promuovere e valorizzare un “turismo sostenibile” sempre più appropiato e in linea con le naturali peculiarità del territorio. L’area del nostro GAL (composto da 33 Comunità) tiene al suo interno eccellenze varie che vanno dai grandi attrattori turistici, alle tradizioni e la buona cucina, alla natura e all’avventura e alla storia e all’archeologia. Presto il GAL PerCorsi darà vita a dei bandi rivolti sia ai Comuni che ai privati per stimolare un “turismo sostenibile” vero e legato al territorio, conviti sempre più che il turismo può e dovrà diventate un’ingrediente fondamentale per l’economia e il futuro della nostra terra.

comunicato stampa

Michele Miglionico

Presidente Gal PerCorsi