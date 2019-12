“Narrazioni di luce”. Nel paese delle fiabe della Basilicata, Rapone, da domani al via diversi eventi natalizi da non perdere

Per le festività natalizie 2019 infatti il piccolo romantico borgo si accenderà con i meravigliosi colori delle “Luminarie narranti”: spettacolari luci d’autore che illumineranno le notti con scintille di poesia. Per l’occasione Rapone presenta un ricchissimo programma di eventi e spettacoli dal titolo complessivo di Narrazioni di luce nel Paese delle Fiabe che vi trasporteranno in un mondo fiabesco di luci, musica e colori! Ecco il cartellone degli eventi. Si comincia il 23 dicembre 2019 dalle ore 17:30 con l’accensione delle Luminarie Narranti, le spettacolari installazioni luminose che fino al 31 gennaio inonderanno di colore e poesia le vie del Paese delle Fiabe! L’evento sarà festeggiato magnificamente dallo spettacolo itinerante Bianche Presenze nel Paese delle Fiabe della Compagnia Accademia Creativa di Città di Castello. Bianche Farfalle, eteree, eleganti, accompagnate da angeli bianchi in frac trasformeranno il borgo in un luogo magico, lontano dal tempo. Figure che danzano, volano, stupiscono. Luci e fuoco renderanno le strade un posto surreale. La performance itinerante si chiuderà con uno spettacolo di luci, danza aerea e arte del fuoco. Poi, il 26 dicembre 2019 alle ore 19:00 nel Plesso Scolastico di Via Manzoni il pubblico sarà affascinato dall’arte della sabbia di Annamaria Pagliei e Daniele Onorati nel corso dello spettacolo SandArt nel paese delle fiabe. Le immagini di sabbia plasmate dal vivo dalle magiche mani dell’artista e proiettate su di un grande schermo animeranno un’intera galleria di personaggi e poetiche storie. Il 29 dicembre 2019 alle ore 19, ancora nel Plesso scolastico di Via Manzoni Rapone Paese delle Fiabe ha il piacere di presentarvi il grande concerto dei Fur’Bones Project dal titolo Slide in Fabula. Un fantastico viaggio musicale che scivolando con leggerezza ed eleganza tra epoche, generi e stili vi trasporterà tra fiabe, racconti e suggestioni fantastiche.

Quindi il 30 dicembre 2019 alle ore 19:00 sempre nel Plesso scolastico di Via Manzoni vi proponiamo l’antica magia dello spettacolo di ombre nella moderna interpretazione di Silvio Gioia in FiabOmbra: una dinamica banda di dieci dita danza nella luce creando infiniti personaggi. Un’ombra si traveste, si sdoppia, si colora. Un viaggio visivo e sonoro sulle ali della fantasia. Ma non finisce qui. A questi eventi organizzati dall’Amministrazione comunale di Rapone si aggiungono:

il coinvolgente Christmas Party! con tombolata, musica live e DJ Set organizzato il giorno di Natale da Né Santi né Eroi presso l’ex asilo San Vito Martire;

le iniziative della Locanda del Borgo che propone musica live e DJ Set il 27 dicembre con i Crifiu e il 5 gennaio con Non ho la voce giusta di Giuseppe Telesca, sempre alle 20:30;

infine, secondo tradizione, il 6 gennaio alle 20:30 gli eventi si concluderanno con la Tombolata Parrocchiale dell’Epifania organizzata dall’Azione Cattolica di Rapone presso la Casa Canonica.

Ma ricordate, le poetiche Luminarie Narranti resteranno a illuminare le notti di Rapone per tutto il mese di gennaio. Non perdete l’occasione di andare ad ammirarle.

comunicato stampa