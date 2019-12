Potenza, presentato il Protocollo di Intesa per lo sviluppo del settore Corilicolo lucano

Si è tenuta presso la Torre Guevara di Via Beato Bonaventura a Potenza, la conferenza stampa di presentazione del “Protocollo di Intesa per lo sviluppo del settore Corilicolo lucano”, tra Università degli Studi di Basilicata, Rete di Imprese Basilicata in Guscio, Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Basilicata e Banca Popolare di Puglia e Basilicata. All’incontro sono intervenuti, il prorettore dell’Università degli studi della Basilicata, Michele Perniola, il dr. Donato Lisanti, per la Rete di Impresa Basilicata in Guscio, il dr. Nunzio Loizzo, Direttore della rete commerciale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e il Presidente dr. Carmine Cocca della Federazione Dott. Agronomi e Forestali della Basilicata. Il Protocollo, come si è spiegato, è finalizzato ad ampliare e consolidare i rapporti tra l’istituzione universitaria, l’ordine professionale, i neo-corilicoltori e il settore finanziario. Favorire le nuove opportunità offerte dal settore frutta in guscio e ampliare, con il loro supporto, azioni formative necessarie a qualificare i futuri addetti di questo nuovo settore dell’agricoltura lucana. Il protocollo si pone l’obiettivo di realizzare azioni sperimentali, di studio, seminari, convegni, incontri divulgativi, campi dimostrativi pilota tesi a valorizzare la corilicoltura in Basilicata e a supportare il settore agricolo anche attraverso progetti di ricerca innovativi. Il supporto della Banca Popolare di Puglia e Basilicata sarà fondamentale per migliorare i rapporti economici del sistema impresa agricola lucano.