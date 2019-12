In Polonia brillano i barbieri lucani. Un oro, due bronzi e un argento per Testigrosso, Matturro, Capece e Pietrafesa

Un grandissimo risultato e tante soddisfazioni per I Barbieri lucani che hanno partecipato, in Polonia, al “Festiwal Fryzjerski Hairfair”. In una delle manifestazioni, a livello internazionale, più importanti per la categoria, i barbieri lucani del gruppo “Magic Line”, affiliate al C.A.T. Italia con il presidente Ottavio Tarullo, hanno brillato a Katowice, città polacca. Il medagliere è davvero straordinario: un primo posto, due secondi posti ed un terzo posto, che significano una medaglia d’oro, due argenti ed un bronzo. Nel dettaglio, un primo posto per Michele Testigrosso di Brienza e un secondo posto per Francesco Matturro, di Picerno, entrambi nella categoria “Salon look”. Per loro, rispettivamente, medaglia d’oro e di argento. Secondo posto e medaglia di argento anche per un altro barbiere di Picerno che lavora a Potenza, Marco Capece di The gentleman Barber, nella categoria del taglio effettuato solo con pettine e forbici. Nella stessa categoria, terzo posto e quindi medaglia di bronzo per Costantino Pietrafesa di Balvano. Performance da applausi per tutti loro. I quattro da tempo partecipano a manifestazioni nazionali ed internazionali in rappresentanza della Nazionale Italiana C.A.T. Maschile, portando a casa sempre gioie e risultati di prestigio. “Siamo stati tutti entusiasti per aver rappresentato la nostra nazione in questo evento a Katowice. Siamo orgogliosi di aver ottenuto questi risultati in uno scenario internazionale, con barbieri provenienti da varie nazioni europee”, hanno commentato Testigrosso, Matturro, Capece e Pietrafesa. Per il presidente Ottavio Tarullo della Magic Line, “con grande onore ho portato i miei ragazzi a questi altissimi livelli di competizioni. Mi stanno regalando nuove emozioni e sono già avviati altri nuovi progetti sempre più ambiziosi per far crescere la nostra categoria nella nostra e Basilicata, i ragazzi”. “Io ed I ragazzi – ha concluso Tarullo – ci teniamo a ringraziare il presidente Cmc Antonio Bilancio, che ci ha onorato della sua presenza all’evento, il presidente C.A.T. Italia Luigi Bilancio che ha creduto e dato spazio a questo nuovo gruppo in crescita, e la segreteria generale CMC con Mariarosa Roberta”.

Claudio Buono