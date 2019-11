E’ lucano il miglior panettone farcito del mondo 2019. Medaglia d’oro alla pasticcera lucana Maria Spadola

Il miglior panettone farcito del mondo 2019? E’ lucano. A conquistare l’oro nel concorso, organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC) a Palazzo Falletti a Roma, è stata Maria Spadola di Rionero in Vulture. La giovane pasticcera de “La Pergola”, secondo la giuria, “ha dato prova di grande professionalità”. E tra i vincitori di uno dei premi speciali assegnati c’è anche un altro lucano: Domenico Lopatriello della Pasticceria Mirò di Montalbano Jonico che si è aggiudicato il Premio Equilibrio e Bilanciamento degli ingredienti nella categoria Panettone classico. In gara 165 panettoni tra classici, farciti e decorati provenienti dai cinque continenti che sono stati valutati da una giuria di maestri della pasticceria, attenti a profumo, taglio, cottura, gusto sofficità e alveolatura dei dolci. Vincitori assoluti del titolo per il miglior panettone classico sono stati il bresciano Bruno Andreoletti e il campano Gianluca Cecere. Nella categoria panettone farcito, infine, Premio migliore crema a Stratta Srl e Premio Innovazione per la farcitura a Luigi Conte.

Il concorso, ideato dalla FIPGC era alla sua prima edizione. “La scelta di Roma sta a significare che il panettone è ormai un dolce che appartiene a tutta Italia e non solo a Milano – ha spiegato il presidente FIPGC Roberto Lestani – Dirò di più. Da diversi anni il panettone è conosciuto e riconosciuto come un capolavoro di alta pasticceria a livello mondiale, tanto da essere tutelato da uno specifico disciplinare che ne impone dosi, ingredienti e procedure affinché possa essere chiamato tale. Proprio per questo abbiamo pensato a questa sfida per mettere alla prova alcuni fra i migliori pasticcieri al mondo e per ricercare la miglior ricetta, senza limiti geografici o di cultura”. (Fonte: ALSIA)