Turismo sostenibile, filiere agroalimentari e inclusione sociale. Le sfide di Gal PerCorsi

Turismo sostenibile, filiere agroalimentari e inclusione sociale. queste le nostre linee guida per un nuovo progetto di sviluppo locale: sono queste le sfide del “Gal Percorsi”. Laa società, che vanta al suo interno ben 33 Comunità e molti soci privati, lavorerà allo sviluppo economico, sociale, rurale e territoriale dell’area Nord Occidentale, Basento Camastra, dell’area Sauro e delle aree limitrofe ed omogenee, sia attraverso la realizzazione delle strategie di sviluppo locale leader, sia di altri strumenti di intervento e programmi di carattere europeo, nazionale, regionale e locale. Oggi, 21 novembre, con la sentenza del Consiglio di Stato di stato n. 07934/2019, si chiude definitivamente una lunga attesa. la società del Gal Percorsi, coerentemente con le proprie finalità intende realizzare e promuovere iniziative in qualunque settore atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed adeguato del territorio coinvolto, come area rurale dotata di una sua identità, fondato sulla animazione, sull’orientamento e sul potenziamento delle forze endogene economiche sociali e culturali. Tra i vari obiettivi, animare, sostenere e favorire lo sviluppo rurale inteso nell’insieme di attività agricole, artigianali, commerciali, culturali, di turismo rurale e di servizi; partecipazione a politiche, programmi ed azioni di sviluppo comunitari, nazionali e regionali; promozione dello sviluppo sostenibile del territorio lucano interessato, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti pubblici, soggetti economici ed associazioni sia nelle fasi di elaborazione che in quelle di attuazione dei piani, dei progetti e delle iniziative di sviluppo locale. Sarà ulteriormente attenzionata la promozione dell‘agricoltura, del turismo rurale e la tutela ambientale. Gal Percorsi è il risultato di esperienze passate che hanno saputo e voluto far sintesi su una programmazione più ampia ed ambiziosa, cogliendo la sfida del futuro in un’aggregazione territoriale ampia e stimolante che porta con sé svariati punti di forza e di peculiarità diverse, ma che trovano proprio nella loro diversità la forza della “sfida”. “Il territorio interessato dal nostro Gal – si legge in una nota – racchiude al suo interno anche la città capoluogo, che se pur non coinvolta direttamente nelle programmazioni Leader, deve essere e sarà un interlocutore importante per condividere insieme scelte future. Da oggi è necessario premere sull’accelleratore per recuperare il tempo passato ed attivare subito la “macchina” amministrativa in modo da impegnare il prima possibile le risorse assegnateci e garantire una concreta e reale ricaduta sul territorio”.

comunicato stampa

Gal PerCorsi