Ogni lucano raccoglie 3,5 kg di acciaio, più della media nazionale

Nell’ultimo anno, in Basilicata, sono stati raccolti 3,51 chilogrammi di imballaggi in acciaio per abitante, più della media nazionale pari a 3,21 chili: il dato è stato reso noto, in un comunicato, da “Ricrea”, il Consorzio Nazionale Per Il Recupero E Il Riciclo Degli Imballaggi In Acciaio, che ha organizzato un format teatrale, “Yes I Can”, per “imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e salvaguardare il pianeta”. Il format racconta ai ragazzi “la pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i benefici che ne conseguono”: lo spettacolo diretto da Luca Pagliari ha fatto tappa a Potenza, nel liceo scientifico “Galileo Galilei”.

(Fonte: ANSA)