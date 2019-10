Emergenza cinghiali nel potentino, arrivano le gabbie per catturarli. La prima installata a Latronico

Arrivano le gabbie nei centri del potentino per arginare il problema cinghiali, che in più Comuni del territorio lucano hanno raggiunto addirittura le piazze. In particolare, a Latronico ieri è stata allestita la prima gabbia per catturare i cinghiali nel primo punto nei pressi del centro urbano. Una decisione assunta dal Comune, con una ordinanza del sindaco Fausto De Maria, anche e in particolare a tutela dei cittadini. Proprio a Latronico i cinghiali, anche di grosse dimensioni, sono stati avvistati più volte in pieno centro abitato. Mentre si attende una modifica alla legge nazionale, i sindaci provano ad intervenire per quello che possono. “Un ringraziamento – ha dichiarato De Maria – alla Polizia Ambientale regionale e al dipartimento Ambiente della Regione Basilicata e alle forze dell’ordine. Un ringraziamento poi va ai cacciatori e ai selecontrollori che stanno collaborando con noi per superare questa emergenza. Non molliamo sul problema, solleciteremo sempre tutti gli enti competenti a fare la loro parte”.

Nel frattempo che altri enti competenti prendano altri provvedimenti, il sindaco già nei giorni scorsi aveva emesso ordinanza contingibile ed urgente per la cattura di cinghiali selvatici allo stato brado nel territorio comunale per misure a tutela della pubblica e privata incolumità. “L’ordinanza – ha sottolineato – serve per autorizzare la cattura di cinghiali selvatici presenti nel territorio comunale. Adesso proveremo a catturare quelli nei pressi dei centri urbani con la gabbia”. Solo qualche sera fa altri due cinghiali hanno causato altri incidenti ed un piccolo cinghiale è stato incrociato nella frazione di Agromonte Magnano. Una situazione difficile, una vera e propria emergenza quella dei cinghiali, che su tutto il territorio regionale, stanno distruggendo, in particolare di notte, colture e piantagioni, creando non pochi problemi. In altre regioni italiane, proprio in questi giorni, i cinghiali hanno anche attaccato alcune persone, ferendole seriamente. Una situazione seria su cui discutere ed assumere decisioni importanti, visto che, secondo gli ultimi rilievi, i cinghiali in Basilicata sarebbero almeno 200mila.

Claudio Buono