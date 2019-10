Migranti: dati Basilicata in chiaroscuro. Più residenti ma meno nati e meno concessioni di cittadinanza

Alla data del 31 dicembre 2018, erano 23.217 i cittadini stranieri residenti in Basilicata, con un incremento di 700 unità rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dal Rapporto Immigrazione 2019 presentato a Matera, nella Sala Levi di Palazzo Lanfranchi, su iniziativa del Centro studi ricerche Idos e realizzato in partenariato con il Centro studi confronti. Ma – è stato sottolineato – “ci sono anche dei dati in negativo”. La rilevazione ha evidenziato, infatti, due dati in calo – rispetto al 2017 – che hanno riguardato i nuovi nati stranieri (250) e le concessioni di cittadinanza italiana (252). (Fonte: ANSA)