Reddito di Cittadinanza, in Basilicata oltre 15mila domande presentate di cui 9575 accolte

Ad oggi in Basilicata sono in totale 9575 le domande accolte per il “Reddito di Cittadinanza”, a fronte di 15012 richieste presentate. Lo rende noto l’Inps, che ha divulgato un riepilogo dei dati relativi alle domande del Reddito di Cittadinanza, presentate e accolte nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, elaborate alla data del 15 luglio e divise per provincia. Nel materano sono 5419 quelle presentate, 3492 quelle accolte. Nel potentino 9593 presentate e 6083 quelle accolte. Il totale nazionale è di 1.401.225 domande presentate, di cui 895.220 accolte. In Basilicata accolte poco più del 63% delle domande sia a Potenza che a Matera. Ricordiamo che Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. Il Reddito di cittadinanza è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale. Come stabilito dal DL 4/2019, i cittadini hanno iniziato a richiederlo a partire dal 6 marzo 2019, obbligandosi a seguire un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.

Claudio Buono