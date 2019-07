Ida Bilancia, 18 anni di Potenza, è la prima prefinalista nazionale di Miss Italia

E’ una ballerina professionista la prima miss della Basilicata che sarà presente alle prefinali nazionale di Miss Italia 2019. Ida Bilancia, 18 anni di Potenza ha vinto la fascia di Miss Miluna Basilicata nella selezione svoltasi all’acquapark di Tramutola, struttura mozzafiato tra piscine e scivoli circondata da un verde lussureggiante della natura della Val d’Agri. Ida, occhi azzurri, capelli castani e fisico minuto nella prova individuale ha sfoggiato la sua bravura nel ballo esibendosi a bordo piscina. “All’età di 14 anni mi sono trasferita a Milano per coltivare la mia passione: la danza. Ho avuto modo di apprendere i trucchi del mestiere da Michele Villanova, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano e da Anita Magyari étoile del Teatro alla Scala di Milano. Attualmente mi sto specializzando in un master di alta formazione per danzatori presso OrmarsLab di Milano” ha raccontato la Miss Miluna Basilicata. Ida ha inoltre preso parte al corpo di ballo di Italia’s Got Talent nell’ultima edizione ed ha affiancato Nicola Virdis durante il programma televisivo, oltre a esibirsi in spot nazionali e altri programmi televisivi come The Voice of Italy. Visibilmente commossa quando ha ricevuto la corona e fascia dal consigliere regionale Aliandro Gianuario e il gioiello di Gino Gioielli concessionario storico di Miluna in Basilicata il suo primo pensiero è stato per la mamma andandole incontro per abbracciarla.

Oltre al titolo più importante di Miss Miluna Basilicata a Tramutola si sono svolte le selezioni provinciali utili per partecipare alle prossime finali regionali presentate da Enzo Guariglia che ha intervallato la conduzione anche con imitazioni di personaggi famosi. A vincere il titolo di Miss Miluna Acquapark Tramutola Grazia Roberta Quinto, 19 anni di Montalbano Jonico (Mt), a seguire Annachiara Senatore 18 anni di Cava dei Tirreni (Sa), Beatrice Santo 18 anni di San Giorgio Lucano (Pz), Aurora Lorusso 20 anni di Lagopesole (Pz), Anna Rubichi 20 anni di Lecce, Agata Laguardia 22 anni di Potenza. Miss Tramutola, invece è stata insignita Maria Elena Salera 27 anni di Tramutola (Pz), poi Naomi Scarascia 18 anni di Scanzano (Mt), Giusy Cascone 18 anni di Lagonegro (Pz), Nicole Vita 18 anni di Villa d’Agri di Marsicovetere (Pz), Filomena Ciriello 24 anni di Muro Lucano (Pz), Maria Nelly Di Giorgio 20 anni di Francavilla in Sinni (Pz).