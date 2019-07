Crescere insieme è bello. Grande successo del Centro estivo Avis nella piscina di Baragiano

Eccoli. E’ venerdì e oltre 70 bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni di Baragiano, Bella e Picerno arrivano alle 8,30 nella piscina comunale a Baragiano scalo. Con loro dieci responsabili. Prima di tutto la dolce, inflessibile, sempre attenta Anna Maria Corrado e con lei Pasquale, Marco Antonio, Martina, Alessia 1 e 2, Federica, Sara e Stefy. Sono i volontari dell’AVIS di Baragiano che, con il loro presidente Rocco Sapienza, da 11 anni organizzano nei mesi di luglio e agosto il Centro Estivo Avis a Baragiano. I genitori versano ogni settimana una quota di 35 euro che serve per l’ingresso nella piscina, l’acquisto dei materiali, e i ragazzi il lunedì, mercoledì e venerdì sono in piscina fino alle 13,00 e il martedì e giovedì frequentano a scuola laboratori di disegno, pittura, riciclo. Quando chiedo ad Anna Maria perché offre il suo tempo per i piccoli mi risponde. “Sono una mamma e porto con me nel centro estivo i miei figli. Io sto bene con i bambini. Certo, far funzionare il Centro estivo è una grande responsabilità. Attirare l’interesse di questi piccoli e dei più grandi è difficile. E’ necessario far rispettare loro delle regole. Ma quando vedo che lasciano nello zaino il cellulare e si divertono nell’acqua, con i giochi di gruppo, al biliardino, a ballare, sono contenta. Ho la fortuna di avere con me questi ragazzi che offrono come il loro tempo, e sono sempre attenti e disponibili. Hai visto? Li conosciamo tutti per nome e ogni bambino ubbidisce al suo caposquadra che li accompagna in acqua, durante la merenda delle dieci, in bagno quando è necessario. Questi piccoli imparano così a stare con gli altri, a muoversi e a utilizzare gli spazi, a spendere il denaro che ricevono dai genitori, crescono insieme. I piccoli e i più grandi usano le due piscine e noi siamo in acqua con loro. I più piccoli imparano dai più grandi e si vince la paura dell’acqua con l’aiuto dell’amico. L’Asd Old Friends nuoto e i il suo personale ci affianca e ci fornisce spazi adeguati per le attività che mettiamo in campo”. E sono tantissimi i benefici che il nuoto apporta alla salute dei bambini. Conoscono il proprio corpo e le sue possibilità, rafforzano la muscolatura, irrobustiscono le ossa e prevengono la scoliosi. Ma oltre ai benefici fisici, l’attività sportiva in acqua aiuta a migliorare le capacità cognitive, la concentrazione e perfino l’autostima dei bambini. Sono questi i risultati di una ricerca che ha coinvolto, per oltre tre anni, circa 7 mila bambini di età attorno ai cinque anni. Ecco perché tutti i medici suggeriscono alle mamme di iscrivere i propri figli, già in tenera età, ai corsi di nuoto. E anche quest’anno per i ragazzi del Centro Estivo Avis è prevista una grande festa di chiusura. Una festa indimenticabile con giochi, gonfiabili, tante risate. Un appuntamento da non mancare.

Mario Coviello