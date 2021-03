Gran Premio Città delle Cantine-Canapè Baby Challenge: tante emozioni a Sant’Angelo Le Fratte con esordienti e giovanissimi

A Sant’Angelo Le Fratte, nutrita partecipazione di esordienti e di giovanissimi che ha contraddistinto in positivo la prima edizione del Gran Premio Città delle Cantine a cura della Ciclo Team Valnoce con il supporto dell’Asd Giro d’Italia Amatori nell’ambito del Canapè Baby Challenge, circuito che promuove in giro per l’Italia tutto il meglio del ciclismo giovanile. Tra gli esordienti primo anno è stato Ivan Toselli (Mary J Sweet Angel) a prendere il sopravvento e a vincere su Fabrizio Laino (Ciclo Team Valnoce) e Andrea Masciulli (Spes Alberobello). Tra i ragazzi di secondo anno a prendersi una bella soddisfazione è stato Federico Amati (Team Logistica Ambientale) imponendosi in volata su Christian Di Prima (Multicar Amaru Equipe Sicilia) ed Elia Basile (Multicar Amaru Equipe Sicilia). Al femminile ottime performances di Maria Elena Stella (Ciclo Team Matera Sassi) tra le allieve, Lara Lepri (Bellator Frusino Claudio Nereggi), Chiara Radesca (Asd Marco Pantani), Aurora Immacolata Falabella (Ciclo Team Valnoce) e Francesca D’Amico (Team Bike Martina Franca) tra le esordienti. Volti allegri e sorridenti per i 50 baby corridori delle categorie giovanissimi under 13 nelle sei batterie di gara in rappresentanza delle società Team Cesaro Falasca (vincitrice della classifica a punteggio con 41 punti), Mary J Sweet Angel (17), Andria Bike (10), Asd Giampi Clan (6), Bikextreme La Selva (6), Cicloteam Valnoce (3), Cicloteam Matera Sassi (3) e Asd Marco Pantani (2) tra le migliori in evidenza nella classifica per la miglior somma di piazzamenti individuali. Tutti soddisfatti alla presenza di Michele Laurino (sindaco di Sant’Angelo Le Fratte), Carmine Acquasanta (delegato regionale FCI Basilicata), Antonio Pernetti (presidente del comitato provinciale FCI Potenza), Francesco De Rosa (responsabile settore fuoristrada FCI Basilicata) Nicola Summa e Nicola Perciante (responsabile e componente struttura tecnica strada-pista FCI Basilicata) nonostante il continuo alternarsi di pioggia e sole, con l’augurio di ritrovarsi il prossimo anno alla seconda edizione del Gran Premio Città delle Cantine. Un breve servizio della manifestazione andrà in onda mercoledì 15 maggio alle 20:00 su Canale Italia (84 del digitale terrestre) all’interno della rubrica Scratch.

ARRIVO ESORDIENTI PRIMO ANNO: 1° Ivan Toselli (Mary J Sweet Angel Asd), 2° Fabrizio Laino (Ciclo Team Valnoce), 3° Andrea Masciulli (Spes Alberobello), 4° Domenico Russo (Bellator Frusino Claudio Nereggi), 5° Luca Attolini (D’Aniello Cycling Wear), 6° Simone Massaro (Andria Bike), 7° Damiano Buttarazzi (Bellator Frusino Claudio Nereggi), 8° Leandro Falco (Multicar Amaru’ – Equipe Sicilia), 9° Matteo Leone (Team Cesaro Falasca), 10° Mario Rosario D’Aniello (D’Aniello Cycling Wear);

ARRIVO ESORDIENTI SECONDO ANNO: 1° Federico Amati (Team Logistica Ambientale), 2° Christian Di Prima (Multicar Amaru’ – Equipe Sicilia), 3° Elia Basile (Multicar Amaru’ – Equipe Sicilia), 4° Anthony Montrone (Andria Bike), 5° Nikolo’ Tulli (Bxtlaselva), 6° Giacomo Donato (Team Mazzei Club Corridonia), 7° Giovanni Apuzzo (D’Aniello Cycling Wear), 8° Francesco Solito (Team Bike Martina Franca), 9° Vittorio Capogna (Andria Bike), 10° Carlo Pistillo (Andria Bike);

I CAMPIONI REGIONALI FCI BASILICATA 2019: Esordienti primo anno: Fabrizio Laino (Ciclo Team Valnoce). Esordienti secondo anno: Gabriel Mileo (Team Bykers Viggiano). Esordienti donne: Aurora Immacolata Falabella (Ciclo Team Valnoce). Allieve donne: Maria Elena Stella (Ciclo Team Matera Sassi);

VINCITORI DI CATEGORIA: G1 maschile: Alessandro Cesaro (Team Cesaro Falasca), G2 maschile: Stefano Minichino (Team Cesaro Falasca), G2 femminile: Melissa Rosano (Mary J Sweet Angel), G3 maschile: Nicola De Nigris (Andria Bike), G3 femminile: Roberta Cesaro (Team Cesaro Falasca), G4 maschile: Edoardo Perrone (Giampi Clan), G4 femminile: Alessandra Bombaci (Giampi Clan), G5 maschile: Marco Marzano (Mary J Sweet Angel), G5 femminile: Katia Della Corte (Team Cesaro Falasca), G6 maschile: Giuseppe Legnante (Team Cesaro Falasca), G6 femminile: Anna Conte (Team Cesaro Falasca)