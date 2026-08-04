Savoia di Lucania, la squadra di calcio riceve l’ennesimo premio per correttezza e serietà con la ‘Coppa Disciplina’. Squadra pronta per la 48^ stagione

Un anno straordinario per l’Asd Savoia di Lucania. Al termine di un discreto campionato, il migliore degli ultimi anni, è giunta la notizia più importante. Sono stati ufficializzati, infatti, i vincitori della Coppa Disciplina per il torneo da poco alle spalle di Seconda Categoria. Un risultato che è andato al di là di ogni più rosea previsione e che conferma la piazza di Savoia come la più corretta e rispettosa di regolamenti, arbitri e avversari. Si tratta del terzo successo negli ultimi dieci anni (oltre ai piazzamenti sempre sul podio nei restanti campionati) in questa speciale graduatoria, a dimostrazione di una squadra che da sempre ha messo al centro i valori sani e genuini dello sport, praticato in modo agonistico e determinato, ma sempre nei limiti della correttezza ed educazione. Quest’anno però il risultato è ancora più soddisfacente: la vittoria, oltre a quella del girone B, è stata generale. Ossia è stata di gran lunga la squadra più corretta su tutti e tre i gironi. Con appena 2,90 di quoziente di penalizzazione, il Savoia ha sbaragliato la concorrenza, mettendosi alle spalle tutti i 34 paesi che disputano la categoria. In tutti ha prevalso, oltre ai sani principi e la mentalità positiva, il rispetto per una tradizione sportiva che a Savoia è da sempre la bussola sportiva e sociale. La consapevolezza di rappresentare, non se stessi, ma un intero paese con tradizioni di correttezza e serietà è risultato un freno positivo ad ogni intemperanza o caduta di stile. Esattamente quello che lo sport, anche nei nostri piccoli paesi, deve essere capace di veicolare.

“Con l’approssimarsi della stagione ‘26/’27, con l’innesto di alcuni puntelli di qualità nei tre reparti, dopo aver gioito per il meritato trofeo e in attesa di una festa pubblica in cui si celebreranno la vittoria della Coppa e i valori sportivi, l’Asd sta scaldando i motori per quello che sarà il 48° campionato consecutivo Figc della stessa società (a cui hanno contribuito, alternandosi, praticamente tutti i salviani). A tal proposito, si invita chiunque voglia -in qualsiasi modo- collaborare alle sorti della società e della squadra del paese ad unirsi al progetto salviano”, fa sapere la società.