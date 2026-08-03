Potentino, la Guardia di Finanza scopre quattro lavoratori in nero. Rilevate numerose violazioni

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza hanno intensificato l’azione di “controllo economico del territorio”, rilevando e contestando, attraverso un approccio operativo “trasversale”, numerose violazioni alla normativa fiscale, lavoristica e in materia di trasparenza dei prezzi al consumo.

Nel dettaglio, nella città capoluogo e in diversi Comuni della provincia i Finanzieri hanno accertato numerose infrazioni agli obblighi di memorizzazione e di invio dei “corrispettivi telematici” nonché di installazione e di revisione periodica del misuratore fiscale.

Interessati dalle violazioni saloni di bellezza, fruttivendoli, panifici, bar, ristoranti e commercianti ambulanti.

In questo particolare settore di intervento, a seguito della rilevazione di numerose violazioni agli obblighi di memorizzazione e di invio dei corrispettivi telematici avvenute nell’ultimo quinquennio, la Compagnia di Rionero in Vulture ha dato attuazione nei confronti del titolare di una ditta individuale attiva nel settore del commercio agroalimentare a un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale emesso dalla Direzione Regionale Basilicata dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, l’esecuzione di specifici controlli da parte delle Tenenze di Maratea e di Viggiano, finalizzati a verificare la regolare instaurazione dei rapporti di lavoro, ha portato all’individuazione di nr. 4 lavoratori “in nero”, impiegati illecitamente presso alberghi, bar e attività agricole.

Altrettanto incisiva è stata l’azione di controllo sulla trasparenza dei prezzi al consumo.

Nello specifico, i Finanzieri della Tenenza di Maratea, all’esito di specifici controlli condotti nei confronti di un ambulante e di una rivendita di articoli per animali, hanno riscontrato e contestato al titolare degli esercizi commerciali la violazione dell’obbligo di esposizione dei prezzi degli articoli posti in vendita.

L’evasione fiscale e il “lavoro irregolare” arrecano gravi danni al sistema economico, alterando la leale concorrenza e penalizzando i consumatori e gli operatori onesti.