RC Auto, in Basilicata il prezzo medio sale a 440,42 €: in aumento del 4,2%. Potenza meno cara di Matera

RC AUTO: A GIUGNO IN ITALIA PREZZO MEDIO DI 490,66 €, IN CRESCITA DEL +5,2% ANNO SU ANNO

L’Osservatorio assicurativo di Segugio.it rileva un premio medio oltre i 1.000 € l’anno per gli Under 25

Secondo i dati dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it, a giugno 2026 il premio medio per l’RC Auto in Italia ha toccato i 490,66 €, in aumento di circa 14 € rispetto allo stesso mese dello scorso anno, per un incremento del 5,2%. Guardando al dettaglio per le varie fasce d’età, il mese scorso il premio medio per gli Under 25 ha toccato i 1.067,26 € in media, con i giovani tra i 18 e i 24 anni che si confermano i consumatori che devono affrontare la spesa più alta. Per coloro che hanno tra i 25 e i 34 anni, invece, a giugno la spesa media si è attestata sui 574,62 €, mentre per la fascia 35-44 anni il costo RC Auto scende a 461,39 € in media. Il premio medio è poi leggermente più basso per chi ha tra i 45 e i 59 anni (447,29 € a giungo), mentre chi paga di meno sono gli Over 60, con il dato che a giugno scende a 412,92 €.

Sul fronte delle garanzie accessorie, a giugno 2026 il 40,5% degli automobilisti italiani ha scelto di aggiungere alla propria polizza RC Auto la copertura Assistenza Stradale, per un costo medio rilevato pari a 25,23 € all’anno. Seguono nella classifica delle garanzie più scelte quella contro gli Infortuni del Conducente, selezionata nel 26,8% dei casi con un premio medio di 29,73 €, e la Tutela Legale, presente nel 23,0% delle polizze a fronte di una spesa media di 14,67 € annui. Tra le coperture opzionali, gli Eventi Naturali si confermano la garanzia più onerosa tra quelle rilevate, con un costo medio di 193,60 € all’anno, e viene scelta dal 5,0% degli assicurati. Seguono le garanzie Furto e Incendio, aggiunte nel 17,1% dei casi con un premio medio di 112,30 € annui, e Atti Vandalici, selezionata dal 2,7% degli utenti e caratterizzata da un costo medio di 103,26 €.

In Basilicata a giugno il prezzo medio dell’RC Auto è di 440,42 €, in aumento del 4,2% anno su anno. Matera la provincia più cara della regione

Secondo i dati dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it aggiornati a giugno, in Basilicata il premio medio per l’RC Auto è pari a 440,42 €, ovvero 50,24 € in meno rispetto alla media nazionale. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra un aumento del prezzo medio pari al 4,2%.

Tra le garanzie accessorie, le più scelte sono Assistenza Stradale, aggiunta nel 30,3% dei casi a un prezzo medio di 21,71 €, Infortuni del Conducente, selezionata nel 22,2% dei casi con un costo medio di 32,54 €, e Furto e Incendio, scelta dal 9,4% degli assicurati a fronte di un prezzo medio di 107,60 €. La garanzia più cara nella regione è Atti Vandalici, con un prezzo medio annuo di 156,71 €, sopra la media nazionale per la stessa garanzia (103,26 €).

Guardando al dettaglio provinciale, Matera è la provincia più cara della regione, con un premio medio pari a 469,23 €, e registra anche l’aumento più marcato rispetto a un anno fa (+8,1%). Potenza presenta invece prezzi più contenuti, con una media di 419,37 €, e una crescita limitata all’1,4% su base annua.