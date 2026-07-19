Sant’Angelo Le Fratte, Campo di Venere si prepara ad accogliere la 7ª edizione di Picolandia in Montagna

Nel cuore della Basilicata torna l’evento ideato da Michele Monaco: due giorni di natura, musica e convivialità tra le montagne lucane. Era il 2011 quando Michele Monaco, allora appena diciottenne, decise di trasformare un’idea nata quasi per caso in un appuntamento destinato a diventare una tradizione: organizzare un campeggio per valorizzare la montagna del suo paese, Campo di Venere, a Sant’Angelo Le Fratte.

Spinto dall’amore per la natura e dal desiderio di creare momenti di condivisione, nacque così la prima edizione di Picolandia in Montagna. Il nome deriva dal soprannome di Michele, “Pica”, unito al luogo che ospita l’evento: la montagna.

«Siamo partiti in dieci – racconta Michele – con solo un gruppo di amici e tanta voglia di fare qualcosa di diverso. Il secondo anno siamo diventati quindici, poi sempre di più. Nel 2024, in occasione della quinta edizione, abbiamo raggiunto i 100 partecipanti. Nel 2025, con la sesta edizione, il successo si è confermato con circa 100 presenze. Oggi siamo pronti a vivere una nuova, emozionante avventura».

Appuntamento il 25 e 26 luglio 2026 quando Campo di Venere ospiterà la 7ª edizione di Picolandia in Montagna, un evento imperdibile dedicato a chi ama la natura, la convivialità e il divertimento all’aria aperta. Due giornate all’insegna del relax e della condivisione tra panorami mozzafiato, musica, buon cibo e il calore dell’accoglienza lucana. L’evento è aperto a tutti: famiglie, bambini, giovani e adulti. Non è necessario pernottare in tenda: chi lo desidera potrà raggiungere il campeggio durante la giornata, partecipare alle attività, gustare pranzo e cena in compagnia, ascoltare musica e trascorrere piacevoli momenti immerso nella natura, rientrando a valle in serata.

Tra il profumo dell’origano selvatico, il vino locale e la fresca aria di montagna, Picolandia regala un’esperienza autentica capace di unire persone provenienti da ogni parte in un clima di amicizia e semplicità.

Come ama ricordare Michele Monaco: “Fai ciò che ami… e avrai successo”. La 7ª edizione di Picolandia in Montagna promette di essere ancora una volta un appuntamento speciale per vivere la montagna lucana in modo sostenibile, all’insegna del rispetto per l’ambiente, della musica, dello stare insieme e della valorizzazione del territorio.

E tu, cosa aspetti a partecipare? Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione utilizzando i recapiti telefonici riportati sulla locandina ufficiale dell’evento.