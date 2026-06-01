Bella, ambiente e cittadinanza attiva: il successo della giornata ecologica promossa da “Per I Sentieri Odv”

Centinaia di chili di rifiuti rimossi e un segnale forte contro l’inciviltà. È questo il bilancio dell’ennesima iniziativa di successo promossa dai volontari dell’associazione “Per I Sentieri Odv” di Bella, che questa mattina si sono rimboccati le maniche per bonificare l’area del bivio lungo la SP14 Bella – Sant’Antonio Casalini.

I sacchi di spazzatura recuperati, contenenti scarti di ogni genere abbandonati illegalmente, sono stati prontamente trasferiti e conferiti presso l’Isola ecologica comunale.

L’eco-intervento ha incassato il plauso dell’amministrazione comunale attraverso le parole di Samuele Grippa, Assessore alla Transizione Ecologica, che ha voluto ringraziare pubblicamente l’associazione per la costante presenza sul territorio: “Rivolgo un sincero ringraziamento all’associazione ‘Per I Sentieri’ per questa preziosa attività di bonifica. Da ormai quattro anni, questo gruppo porta avanti con successo numerose iniziative ambientali, contrastando periodicamente piaghe come le discariche a cielo aperto.”

L’impegno di “Per I Sentieri”, tuttavia, abbraccia il territorio a tutto tondo, intrecciando l’ecologia con la cultura e la valorizzazione del paesaggio. L’assessore ha infatti ricordato le suggestive giornate di eco-trekking che ad agosto uniscono il piacere del cammino alla magia della notte di San Lorenzo, così come il dono delle casette del libro, installate lo scorso anno nella villa comunale “Gino Strada” e presso il Centro Sportivo Ricreativo “XXIII novembre” per stimolare la lettura condivisa. A queste attività si aggiunge il progetto di censimento e la segnalazione di nuovi alberi monumentali che vegliano sul territorio, custodi silenziosi della memoria storica e naturale del paese.

“La tutela dell’ambiente riguarda tutti noi – ha concluso l’assessore Grippa – e ogni giorno dobbiamo contrastare i comportamenti scorretti che feriscono il nostro territorio. Avere un ambiente pulito significa vivere il territorio in maniera sana e corretta”.