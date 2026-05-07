L’8 maggio a Picerno la seconda edizione del concorso “Mamma anima e core”

Si terrà a Picerno venerdì 8 maggio la seconda edizione del concorso di poesia e preghiera “Mamma anima e core” rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Trenta i bambini che hanno partecipato. Il concorso è stato ideato dalla Caritas parrocchiale di Picerno, in occasione della festa della mamma con l’obiettivo di offrire ai più giovani un’opportunità per esprimere, attraverso la scrittura, il proprio amore e la propria devozione verso la mamma e Maria Santissima. Appuntamento alle ore 18.00 presso la Chiesa Madre di San Nicola di Bari. Si inizia con la benedizione delle mamme e a seguire la presentazione delle poesie con la premiazione e intermezzi musicali a cura del soprano Emmanuela Capece e del baritono Saverio Sangiacomo accompagnati dall’organista Giuseppe Cillis. L’evento vedrà la partecipazione di istituzioni locali, rappresentanti del mondo della scuola e dell’istituzione. La giuria sarà presieduta da Vincenzo Vasti, dirigente dell’istituto comprensivo statale di Picerno, dalle docenti Annalisa Caivano e Valeria Guma, da Marianna Tamburrino, responsabile presidio Libera Potenza.