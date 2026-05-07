Formazione, voucher per i professionisti lucani. Dalla Regione avviso pubblico con 1,6 milioni di euro a disposizione

La giunta regionale ha approvato un avviso pubblico finanziato con 1.600.000 euro. Cupparo: “In un contesto economico in continua evoluzione, segnato dalla transizione digitale ed ecologica, è fondamentale garantire strumenti efficaci per affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro”.

La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, ha approvato l’Avviso Pubblico “Formazione Continua 2026-2027 – Voucher Professionisti”, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.600.000 euro, a valere sulle risorse del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, nell’ambito delle Priorità 19 “STEP” e 21 “Decarbonizzazione”.

L’intervento è finalizzato a sostenere percorsi di formazione continua attraverso voucher individuali, destinati a professionisti residenti in Basilicata, con l’obiettivo di rafforzarne competenze e conoscenze in risposta alle profonde trasformazioni del mercato del lavoro e ai cambiamenti nei modelli organizzativi e produttivi.

Nel dettaglio, le risorse sono così ripartite:

800.000 euro per la Priorità 19 (STEP), dedicata allo sviluppo e alla produzione di tecnologie critiche, al rafforzamento delle filiere e alla riduzione del mismatch tra domanda e offerta di competenze;

800.000 euro per la Priorità 21 (Decarbonizzazione), finalizzata al sostegno della transizione verso processi produttivi più sostenibili e a basse emissioni.

L’Avviso si inserisce nel quadro delle politiche europee per la competitività e la transizione verde, promuovendo interventi coerenti sia con la piattaforma STEP sia con gli obiettivi del “Patto per l’industria pulita”.

Possono beneficiare dei voucher i professionisti con partita IVA attiva, residenti in Basilicata, di età compresa tra i 18 e i 66 anni, iscritti a ordini professionali oppure alla Gestione Separata INPS. Sono esclusi i titolari di ditte individuali iscritte alla Camera di Commercio, i professionisti del settore sanitario e coloro che abbiano già usufruito di analoghe misure sullo stesso programma.

La Regione potrà, inoltre, incrementare la dotazione finanziaria sulla base del fabbisogno rilevato, utilizzando ulteriori risorse disponibili.

L’Avviso rappresenta una misura concreta di sostegno ai professionisti lucani, offrendo loro la possibilità di aggiornare e potenziare le proprie competenze attraverso percorsi formativi finanziati. L’iniziativa punta in particolare su:

innovazione tecnologica e digitale;

sviluppo di competenze strategiche per le filiere produttive;

transizione ecologica e decarbonizzazione.

Si tratta di uno strumento che favorisce la competitività del sistema professionale regionale, aiutando i lavoratori autonomi ad adattarsi ai cambiamenti economici e alle nuove esigenze del mercato.

“Con questo Avviso – dichiara l’assessore Cupparo – intendiamo investire in maniera concreta sul capitale umano della nostra regione, sostenendo i professionisti lucani nel percorso di aggiornamento e crescita delle competenze. In un contesto economico in continua evoluzione, segnato dalla transizione digitale ed ecologica, è fondamentale garantire strumenti efficaci per affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro.

Le risorse messe in campo, in linea con le priorità europee STEP e Decarbonizzazione, consentiranno di rafforzare la competitività del tessuto professionale e produttivo regionale, contribuendo allo sviluppo di competenze strategiche e alla creazione di nuove opportunità. Puntiamo così a costruire un sistema più innovativo, sostenibile e capace di trattenere talenti sul territorio”.