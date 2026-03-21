Viola, Cristiano e Fabio del trio social The Breakfast Club al Polo Acquisti Lucania di Tito Scalo. Appuntamento a domenica 22 marzo

Domenica 22 marzo, dalle ore 16, un pomeriggio da urlo al il Polo Acquisti Lucania di Tito Scalo, che diventa il palcoscenico di Viola, Cristiano e Fabio del trio social The Breakfast Club. Un evento esclusivo con i creator preferiti di tantissimi giovani, che avranno la possibilità di incontrarli dal vivo e partecipare al firmacopie. Per l’occasione, il Polo Acquisti Lucania ha diramato alcune info e regole da rispettare per partecipare:

Per accedere al firmacopie è necessario il possesso e l’esibizione di una copia fisica del libro, non autografato, dal titolo “Niente è come sembra”;

Un libro è valido per un nucleo familiare;

Le foto saranno scattate utilizzando gli smartphone personali dei partecipanti;

Le persone con evidenti disabilità e donne in attesa, purché in possesso del libro, avranno accesso prioritario;

I minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto responsabile;

Non ci sono pass numerati o prioritari. La fila determina l’ordine di accesso al palco.

I partecipanti accettano che l’organizzazione possa effettuare dei controlli al fine di verificare il corretto svolgimento dell’evento e l’assenza di condotte dei partecipanti in violazione del regolamento. Qualora un partecipante dovesse violare i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’evento.