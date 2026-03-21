Viola, Cristiano e Fabio del trio social The Breakfast Club al Polo Acquisti Lucania di Tito Scalo. Appuntamento a domenica 22 marzo

21 Marzo 2026 nessun commento 102 Dalla Basilicata, Eventi
Domenica 22 marzo, dalle ore 16, un pomeriggio da urlo al il Polo Acquisti Lucania di Tito Scalo, che diventa il palcoscenico di Viola, Cristiano e Fabio del trio social The Breakfast Club. Un evento esclusivo con i creator preferiti di tantissimi giovani, che avranno la possibilità di incontrarli dal vivo e partecipare al firmacopie. Per l’occasione, il Polo Acquisti Lucania ha diramato alcune info e regole da rispettare per partecipare:
  • Per accedere al firmacopie è necessario il possesso e l’esibizione di una copia fisica del libro, non autografato, dal titolo “Niente è come sembra”;
  • Un libro è valido per un nucleo familiare;
  • Le foto saranno scattate utilizzando gli smartphone personali dei partecipanti;
  • Le persone con evidenti disabilità e donne in attesa, purché in possesso del libro, avranno accesso prioritario;
  • I minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto responsabile;
  • Non ci sono pass numerati o prioritari. La fila determina l’ordine di accesso al palco.
I partecipanti accettano che l’organizzazione possa effettuare dei controlli al fine di verificare il corretto svolgimento dell’evento e l’assenza di condotte dei partecipanti in violazione del regolamento. Qualora un partecipante dovesse violare i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’evento.
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Claudio Buono

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