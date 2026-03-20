Potentino, rompe due costole e braccio alla moglie. Arrestato un uomo

Si registra purtroppo un nuovo episodio di violenza sulle donne nel Potentino, dove in un paese del Marmo Platano, un uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, con apposizione del braccialetto elettronico, per violenza sulla moglie.

L’episodio è stato denunciato dalla donna ai Carabinieri, dopo che ha subito danni fisici con la rottura di alcune costole e del braccio a seguito delle percosse subite dall’uomo.

Alla donna – che si è dovuta sottoporre alle cure ospedaliere – sono stati assegnati diversi giorni di prognosi dopo le cure ospedaliere. Le indagini lampo portate avanti dall’Arma dei Carabinieri hanno portato il magistrato di turno – nell’ambito delle misure relative al ‘codice rosso’ – a decidere per il regime degli arresti domiciliari (in un comune diverso da quello della donna) e il braccialetto elettronico sull’uomo, con divieto di avvicinamento alla vittima.

Claudio Buono