Potentino, rompe due costole e braccio alla moglie. Arrestato un uomo

20 Marzo 2026 1 commento 1608 Dalla Basilicata, Notizie dal Marmo Platano Melandro

Si registra purtroppo un nuovo episodio di violenza sulle donne nel Potentino, dove in un paese del Marmo Platano, un uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, con apposizione del braccialetto elettronico, per violenza sulla moglie.

L’episodio è stato denunciato dalla donna ai Carabinieri, dopo che ha subito danni fisici con la rottura di alcune costole e del braccio a seguito delle percosse subite dall’uomo.

Alla donna – che si è dovuta sottoporre alle cure ospedaliere – sono stati assegnati diversi giorni di prognosi dopo le cure ospedaliere. Le indagini lampo portate avanti dall’Arma dei Carabinieri hanno portato il magistrato di turno – nell’ambito delle misure relative al ‘codice rosso’ – a decidere per il regime degli arresti domiciliari (in un comune diverso da quello della donna) e il braccialetto elettronico sull’uomo, con divieto di avvicinamento alla vittima.

Claudio Buono

Print Friendly, PDF & EmailStampa PDF

Claudio Buono

Articoli correlati

1 comments

  1. Domenico
    20 Marzo 2026 at 18:07 - Rispondi

    Gli arresti domiciliari sono una barzelletta, alla luce degli ultimi episodi criminali a danno delle donne. Che si costruiscano nuove carceri e si aumenti l’organico della Polizia penitenziaria, visto che i reati contro la persona e il patrimonio sono, purtroppo, in costante aumento!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *