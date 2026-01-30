Green Digital Hub a Tito, il sindaco Laurino reitera richiesta di incontro al governatore Bardi per fare chiarezza sul progetto

Il Sindaco di Tito, Fabio Laurino, in una nota indirizzata al Presidente della Giunta Regionale Vito Bardi, ha reiterato la richiesta di un incontro per fare chiarezza sul progetto Green Digital Hub. Richiesta già formalizzata nei mesi scorsi, a nome dell’intero Consiglio Comunale di Tito.
La preoccupazione del primo cittadino è legata alle notizie comparse nelle ultime ore su alcuni organi di stampa in cui si parla di un finanziamento PNRR per il recupero dell’ex zuccherificio Eridiana di Policoro. Il finanziamento a cui si fa riferimento, pari a 32 milioni di euro, coincide con quello riconosciuto al progetto Green Digital Hub a valere su un avviso dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e che vede il recupero dell’ex zuccherificio posizionato subito dopo il progetto presentato dal C.N.R.
Pertanto, il Sindaco Laurino chiede chiarezza sulle risorse di cui si parla: se sono quelle previste per il progetto Green Digital Hub oppure si tratta di risorse aggiuntive.
Nella nota, si ricorda che il progetto Green Digital Hub rappresenterebbe un’occasione di sviluppo, di rifunzionalizzazione e di riqualificazione di un’area che oggi merita un rilancio produttivo. Necessità oggi più che mai impellente, considerate le numerose crisi aziendali da cui l’area industriale di Tito non è immune.
Aggiunge il Sindaco Laurino che, qualora le risorse destinate a tale progetto, di cui è utile ricordare lo stato avanzato della progettazione compresa la validazione con i relativi costi economici già sostenuti, dovessero confluire in nuove progettualità, “si prenderà atto dell’ennesima mancata volontà di rilancio di un’area che, oltre a essere deficitaria di interventi ordinari, risulta deficitaria anche di seri progetti e programmi di sviluppo produttivo”.
Si tratterebbe, nel caso, dell’ennesima occasione persa non solo per il territorio comunale ma per l’intero sistema di sviluppo regionale.