Tito nell’Atlante delle Politiche Giovanili. L’assessore Carlucci: “Un traguardo che ci rende orgogliosi”

“Sono felice di condividere un risultato importante: il Comune di Tito è stato inserito nell’Atlante delle politiche locali a impatto generazionale promosso da OpenMic”. A farlo sapere è l’assessore comunale Antonio Carlucci, che aggiunge: “ho avuto l’onore di partecipare all’evento Open Mic di Bologna lo scorso 13 novembre, un’occasione straordinaria di confronto con amministratrici e amministratori provenienti da tutta Italia. Da quel dialogo aperto e costruttivo è nata l’idea di creare questo Atlante: una mappa viva delle esperienze concrete che i territori stanno realizzando per i giovani”.

Cosa rappresenta questo riconoscimento?

“Vedere Tito su questa mappa nazionale – sottolinea Carlucci – significa che il lavoro che stiamo portando avanti insieme al Forum dei Giovani di Tito e alle tante realtà associative del nostro territorio viene riconosciuto e valorizzato a livello nazionale. Questo risultato non è merito solo dell’amministrazione, ma nasce dalla collaborazione quotidiana con chi vive e anima la nostra comunità”.

Perché l’Atlante è uno strumento prezioso? Perchè rende visibili risultati concreti e verificabili, crea una rete di scambio tra chi amministra con visione, trasforma le politiche giovanili da spesa a vero investimento per il futuro, genera benessere e opportunità per l’intera comunità.

“Le politiche che realizziamo insieme non restano confinate nel nostro territorio, ma diventano patrimonio comune, esempio replicabile per altre realtà. Un grazie a tutti coloro che rendono possibile questo lavoro quotidiano”, ha concluso Carlucci nel commentare la notizia.

redazione