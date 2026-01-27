Digitale Facile Basilicata, a Potenza il 2 febbraio un corso gratuito sull’AI per la generazione di documenti complessi

Si terrà lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 16:00, presso la Sala B del Palazzo del Consiglio della Regione Basilicata, il corso di formazione gratuito “Generare documenti complessi con l’Intelligenza Artificiale: un metodo pratico, strutturato e subito applicabile”. Promosso nell’ambito del programma “Dritti al Punto”, progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, è co finanziato dalla Regione Basilicata per la promozione dell’innovazione digitale e dell’uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale.

L’iniziativa, a cui si accede previa registrazione online, è rivolta a studenti, professionisti, dipendenti pubblici e privati, e a tutti coloro che hanno già seguito il modulo DAP03 sull’Intelligenza Artificiale nell’ambito del progetto “Dritti al Punto”, o già utilizzano ChatGPT, Gemini o Copilot e intendono approfondire un approccio metodologico alla produzione di documenti complessi, quali report, manuali, relazioni tecniche, linee guida e presentazioni.

Nel corso dell’incontro sarà illustrato un metodo operativo per la progettazione, la strutturazione e la revisione dei documenti con il supporto dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), con l’obiettivo di migliorare la qualità, la coerenza e l’affidabilità dei contenuti prodotti. Il metodo sarà approfondito attraverso un esempio pratico completo, che consentirà ai partecipanti di comprendere come guidare in modo efficace l’Intelligenza Artificiale nella creazione di testi articolati.

Il corso sarà condotto da Santo Maggio, coordinatore del progetto Digitale Facile per la Regione Basilicata.

Al termine dell’incontro, i partecipanti avranno la possibilità di usufruire di un servizio di affiancamento individuale gratuito, disponibile sia in presenza sia da remoto, previa prenotazione.

Registrazione obbligatoria al seguente link: https://forms.office.com/e/gZtzrC5mq4

Per consultare il calendario completo di tutti gli eventi formativi dedicati all’IA programmati sul territorio, consultare il sito digitalefacile.basilicata.it