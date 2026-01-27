Baragiano, sarà un carnevale spettacolare. Ecco ‘Carnival Village’, numerosi eventi dal 7 al 22 febbraio

Baragiano celebra il Carnevale 2026 tra tradizione popolare, spettacolo e impegno sociale. “È con grande entusiasmo – fa sapere l’amministrazione comunale di Baragiano – che vi presentiamo il coloratissimo, fantasmagorico e allegro Carnival Village, ricco di manifestazioni e aggiornato con il tutti gli eventi, le attrazioni e il programma completo di questa fantastica Iª edizione 2026”.

In occasione del Carnevale 2026, con il patrocinio del Comune di Baragiano, prende vita il Carnival Village del Marmo Platano, una grande manifestazione che unisce intrattenimento, tradizione e valori sociali, diventando un punto di riferimento per il Carnevale lucano. Dal 7 al 22 febbraio 2026, Baragiano Scalo ospiterà un parco giostre tra i più grandi della Basilicata, un’ampia area street food, spettacoli dal vivo, animazione e numerosi eventi per tutte le età, trasformando il territorio in un vero e proprio villaggio popolare lucano tradizionale, luogo di festa, incontro e condivisione delle identità culturali del territorio.

In questo contesto nasce la prima edizione della rassegna “Scarpìa – Il respiro della tradizione popolare lucana”, dedicata alla fisarmonica e alla musica popolare. Il nome “Scarpìa” richiama i passi di danza, il ritmo dei cortei e delle feste carnevalesche del territorio, simboleggiando il battito vivo della comunità che si muove al suono della musica, il legame tra memoria, tradizione e identità. La rassegna nasce per celebrare e valorizzare la cultura musicale lucana, la fisarmonica come strumento che racconta storie, emozioni e radici, e la comunità come protagonista di una tradizione viva.

La manifestazione è stata ideata e creata ed è sotto la direzione artistica di Autiero Eventi, che ha curato un cartellone ricco di spettacoli e ospiti in grado di valorizzare artisti del territorio, musica popolare e grandi eventi, offrendo un programma inclusivo e di qualità.

L’iniziativa è fortemente voluta e promossa dalla famiglia Flauret, proprio Michele e Roberto Flauret coadiuvati da Enzo Grippa, Pasquale Autiero e il vicesindaco di Baragiano Rocco Sapienza sono i promotori e organizzatori di un evento inclusivo e socialmente responsabile, che prevede ingresso omaggio per le persone con disabilità. Inoltre in occasione di San Valentino, l’intero parco sarà allestito simbolicamente di rosa e sarà offerto ingresso gratuito a tutte le donne, come gesto concreto di sensibilizzazione contro il femminicidio e per la promozione del rispetto, della dignità e dei diritti delle donne.

“Drizzate le orecchie: dal 7 al 22 febbraio ci sarà un bel po’ da fare…”, si legge nella nota stampa diramata. Al via sabato 7 febbraio con i nostri ragazzi del Gruppo Folk di Baragiano. Ecco il programma.

PROGRAMMA ARTISTICO

7 febbraio 2026 – ore 17:00 – Inaugurazione ufficiale del Carnival Village – Sagra della Salsiccia. Ospiti musicali: Gruppo Folk di Baragiano e il Folkman Antonio Tarantino;

8 febbraio 2026 – Musica popolare lucana tradizionale con Giuseppe Potenza;

14 febbraio 2026 – ore 18:00 – Spettacolo di magia con il Mago Francesco Lioi. A seguire concerto del duo musicale Corde di Luce;

15 febbraio 2026 – Re oscar mondiale della fisarmonica, Giacomo Buccella. Ospite speciale direttamente da “Sai l’Ultima” il cabarettista Thomas Mugnano;

20 febbraio 2026 – Live show con Gerry Lione;

21 febbraio 2026 – Tradizione e musica popolare con il Folkman Agostino Gerardi;

22 febbraio 2026 – dalle ore 15:00 – Grande Reunion del Carnevale del Melandro – Carri allegorici e gruppi di ballo provenienti da tutta la Basilicata. A seguire Show Disco Party con The Queens – musica tutta da ballare

Il Carnival Village del Marmo Platano si conferma come un evento capace di unire festa, tradizione popolare, inclusione sociale e messaggi culturali forti, contribuendo alla valorizzazione del territorio e delle sue comunità. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale nuovaeraautieroeventi.weebly.com

Baragiano Scalo è pronta a vivere un Carnevale autentico, partecipato e indimenticabile.