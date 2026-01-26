Ladri nel Potentino, scardinano il totem self service di un’area di servizio: sorpresi dai Carabinieri si danno alla fuga, recuperati i soldi

Nell’ambito delle strategie di contrasto ai reati contro il patrimonio disposte dal Comando Provinciale di Potenza, la capillare distribuzione delle pattuglie sul territorio ha permesso, nelle prime ore della mattinata odierna, di interrompere un assalto ai danni di una stazione di servizio a San Chirico Raparo.

Nello specifico, intorno alle ore 04.00, i Carabinieri della Stazione di Castelsaraceno, impiegati in un servizio di perlustrazione con compiti specifici di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, alla sicurezza degli obiettivi sensibili e delle aree commerciali periferiche, hanno sorpreso due individui con il volto travisato mentre tentavano di scardinare il totem self-service dell’impianto sulla S.P. “Fondovalle Raganello”.

L’immediata azione dei militari ha costretto i malviventi a desistere, abbandonando sul posto sia gli attrezzi da scasso che la cassa del distributore, già parzialmente divelta.

I soggetti, approfittando dell’oscurità e della morfologia impervia dell’area, si sono dileguati a piedi nei campi circostanti, approfittando delle avverse condizioni di visibilità. L’intera somma di denaro è stata prontamente recuperata e riconsegnata al gestore dell’impianto, mentre il materiale utilizzato per l’effrazione è stato posto sotto sequestro per i rilievi del caso.

L’episodio sottolinea il quotidiano impegno e la presenza costante dell’Arma anche nelle aree più isolate del territorio provinciale quale elemento di deterrenza e tutela per le attività produttive. In tale contesto, si rinnova l’invito alla cittadinanza a segnalare ogni veicolo o movimento sospetto tramite il Numero Unico di Emergenza 112, consolidando quel rapporto di collaborazione attiva necessario alla difesa del bene comune.

Lo comunica l’Arma dei Carabinieri.