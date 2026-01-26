Potenza, il Sindaco Telesca domani incontrerà il Console degli Stati Uniti

Sarà il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca ad accogliere nel Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Terrence Flynn, alle ore 16 di martedì 27 gennaio 2026. Il diplomatico statunitense sarà in viaggio istituzionale a Potenza per la prima volta. Per l’Amministrazione comunale, oltre al Sindaco saranno presenti gli assessori Federica D’Andrea e Roberto Falotico, che tra le deleghe loro affidate hanno quelle alle Attività produttive, al Turismo, al Bilancio e alla Cultura.

Il Console Generale Terrence Flynn è entrato a far parte del Dipartimento di Stato americano nel 1999 ed è un diplomatico di carriera del Senior Foreign Service. Prima del suo incarico a Napoli, il Console è stato Ministro Consigliere per gli Affari Amministrativi per la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Iraq. Dal 2020 al 2023, è stato a capo della Regional Syria Platform del Dipartimento di Stato, operante in più sedi e con base a Istanbul, Turchia. In precedenza, è stato Direttore del Baghdad Diplomatic Support Center. Dal 2014 al 2017, il Console  Flynn ha ricoperto il ruolo di Vice Capo Missione per l’Ambasciata degli Stati Uniti a La Valletta, Malta.

Dal 2012 al 2014, è stato Vice Console Generale al Consolato Generale degli Stati Uniti a San Pietroburgo, Russia. Prima di allora, ha ricoperto il ruolo di Direttore del Programma per la Lotta Internazionale contro il Narcotraffico per la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Brasile e quello di Console per gli Affari Amministrativi nell’Ambasciata degli Stati Uniti a Port of Spain, Trinidad e Tobago. Ha inoltre prestato servizio in Malesia e in El Salvador. A Washington, Flynn ha lavorato nell’Ufficio Esecutivo del Dipartimento di Stato sia nel Bureau of Near Eastern Affairs, sia nel Bureau of European Affairs.

