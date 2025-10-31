Allarme sicurezza nel Potentino. Continuano i furti sul territori: nuovi episodi a Tito, Vietri di Potenza e Marsico Nuovo

Inizia a preoccupare la situazione sicurezza e furti sul territorio del Potentino. Negli ultimi giorni sono diversi gli episodi, tra tentativi e colpi messi a segno, che vengono segnalati in diversi centri della provincia. Furti che a quanto pare avvengono in pieno giorno, anche mentre all’interno degli appartamenti ci sono delle persone.

Dopo le segnalazioni giunte da Marsico Nuovo e poi il 27 ottobre a Brienza e il 28 a Tito Scalo, si sono susseguiti in questi ultimi giorni nuovi episodi a Tito paese, Vietri di Potenza e ancora Marsico Nuovo. A Tito, nel tardo pomeriggio di mercoledì verso le ore 19, in un palazzo i ladri hanno fatto irruzione in due appartamenti. In una, mentre non c’era nessuno all’interno, sono riusciti a portare via oggetti preziosi, in un altro appartamento, all’interno c’erano mamma e figlia. I ladri dopo aver sfondato il balcone si sono dati alla fuga vista la presenza di persone.

Altro episodio a Vietri di Potenza, dove allo stesso orario di Tito, ma nella giornata di martedì, i ladri hanno fatto visita in un appartamento situato all’ingresso del paese in via Vittorio Emanuele. All’interno dell’abitazione c’era una persona, che in quel momento si era recata un attimo in garage. Dopo qualche istante, però, ha trovato la porta chiusa. Sul posto immediato l’intervento dei Carabinieri, guidati dal maresciallo Daiana Conte, che hanno fatto i rilievi del caso e avviato le indagini. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio.

I ladri, entrati dal retro, hanno fatto razzia all’interno riuscendo ad asportare preziosi e oggetti di valore. E così hanno anche chiuso la porta dall’interno. Poi la fuga. Stando a quanto trapelato, poco prima del furto i ladri avrebbero addirittura bussato alla porta di un altro appartamento a Vietri. Ma una volta arrivata la risposta dei proprietari, si sarebbero dati alla fuga. Insomma, un tentativo per capire la presenza o meno di persone all’interno.

A Marsico Nuovo nella serata di mercoledì 29 ottobre diversi gli episodi segnalati, con tentativi dei ladri nelle contrade Scarpano, Sant’Elia e Valle Casale, oltre che nella frazione di Galaino.

Qualche giorno fa un episodio a Tito Scalo, in via Nassirya, dove i ladri, saliti attraverso un balcone e poi tramite una veranda, hanno perso anche parte della refurtiva (tra cui una Nintendo Wii) durante la fuga. Senza riuscire a portare via la cassaforte, scassinata e abbandonata. Anche qui, intervenuti i Carabinieri della Stazione di Tito per gli accertamenti del caso.

A quanto pare, si tratta di una banda di ladri professionisti che riescono a muoversi senza destare alcun sospetto. Utilizzano molto spesso auto di grossa cilindrata e, se scoperti, non si fanno problemi a fuggire tra la vegetazione facendo perdere ogni traccia.

Sugli episodi riportati, indagano i Carabinieri della Compagnia di Potenza e di Viggiano competenti per territorio attraverso le varie Stazioni dell’Arma.

L’appello ai cittadini è sempre quello di segnalare al 112 eventuali auto o movimenti sospetti, in modo da attivare l’intervento delle Forze dell’Ordine che su tutto il territorio del Potentino sono organizzati in modo capillare.

Claudio Buono