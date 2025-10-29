Picerno, dopo il consiglio comunale minoranza all’attacco: “Maggioranza spaccata sul Forum dei Giovani”

Acceso dibattito in consiglio comunale martedì sera a Picerno presieduto da Giovanni Lettieri, consigliere di minoranza ed ex sindaco, per indisponibilità momentanea del presidente e del vice presidente del Consiglio Comunale. All’ordine del giorno l’approvazione verbali della seduta precedente, variazione bilancio di previsione 2025-2027 e il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza passata in giudicato. Punti tutti votati all’unanimità.

In una nota stampa diramata dal gruppo di minoranza ‘La Forza della Comunità’, composto dai consiglieri Giovanni Lettieri, Lucia Caivano e Rocco Farenga, si parla di “maggioranza spaccata sul quarto punto in discussione, l’istituzione del Forum dei Giovani”.

“Il vicesindaco Giovanni Russo e addirittura l’assessore alle politiche giovanili Liliana Russo – si legge nella nota diramata dai consiglieri di opposizione – hanno contro l’istituzione del Forum dei Giovani ed il riconoscimento degli organismi costituiti. E quindi contro i cento giovani promotori dell’iniziativa. Come se non bastasse, inoltre, hanno invitato a votare contro anche il resto della maggioranza (che non li segue) smentendo pubblicamente quanto asserito dal sindaco circa la trasparenza e la partecipazione del percorso che ha caratterizzato la nascita del forum dei giovani Picernesi e dimostrando che la loro cultura politica è quella del pensiero unico a discapito del pluralismo”.

In conclusione, il gruppo ha fatto sapere che poi “sul genocidio a Gaza si è aperta una discussione partecipata che si è conclusa con il deposito di una proposta di delibera da parte del gruppo di opposizione”.

“Ci auguriamo – hanno concluso – possa essere votata all’unanimità dopo lunga attesa per portarla in discussione in consiglio”.

