Ladri in azione nel Potentino. Ieri a Brienza, oggi a Tito Scalo: cittadini preoccupati

Nei giorni scorsi gli episodi a Marsico Nuovo, con i ladri – almeno quattro – ripresi dalle telecamere di video sorveglianza, ieri a Brienza e nel tardo pomeriggio odierno a Tito Scalo.

C’è tanta preoccupazione tra le comunità del Potentino per una serie di furti e tentativi che si stanno consumando in questi giorni.

È notizia di poco fa di un furto a Tito Scalo, in una palazzina di Via Nassirya. I ladri sono arrivati nei pressi della piazzetta a bordo di una Golf Grigia. Sono riusciti a salire nell’appartamento arrampicandosi dai balconi, rompendo una veranda e una volta all’interno hanno fatto razzia. Mentre i proprietari si trovavano momentaneamente fuori, sono riusciti a individuare e scassinare la cassaforte, senza però riuscire a portarla via. Sono riusciti però ad asportare comunque oggetti preziosi e si sono dati precipitosamente alla fuga quando qualcuno ha notato la loro presenza. Sul posto immediato l’intervento dei Carabinieri di Tito. Il furto qualche minuto prima delle 19.

Altro episodio ieri sera a Brienza, in contrada Braide, già nei giorni scorsi oggetto di alcuni tentativi.

Su tutto quanto accaduto indagano i Carabinieri che, anche attraverso le immagini di video sorveglianza presenti nei vari comuni, stanno cercando di risalire alle bande di ladri che sembrano essere ritornate con prepotenza sul territorio del Potentino.

Claudio Buono