Tito, onore e soddisfazione! La città designata ‘Comune Europeo dello Sport 2028’ dall’ACES

Prestigioso riconoscimento dall’Associazione Capitali Europee dello Sport conferito alla città lucana. L’A.C.E.S. (Associazione Capitali Europee dello Sport) ha reso noti i riconoscimenti assegnati ai Comuni italiani che, a seguito delle valutazioni delle Commissioni tecniche, hanno completato con esito positivo il percorso di candidatura per il titolo European City/Town/Community of Sport.

Il Comune di Tito è stato ufficialmente designato European Town of Sport per l’anno 2028, conseguendo un riconoscimento di rilevanza europea che attesta l’impegno dell’Amministrazione comunale e dell’intera collettività nella promozione dello sport quale strumento di crescita sociale, culturale e civile del territorio.

La Commissione europea ha espresso una valutazione particolarmente lusinghiera nelle motivazioni del riconoscimento: ” ̀ ̀ , , ‘ , , . ̀ , , ̀”.

Il Comune di Tito aveva presentato la propria candidatura per l’anno 2027. La Commissione, valutato positivamente il dossier con un elevato punteggio e apprezzata la programmazione di lungo periodo caratterizzata da una visione strategica strutturata e da un articolato piano di attività triennale (2025-2028), ha conferito il titolo per l’anno 2028 in base alla programmazione pluriennale stabilita dall’organizzazione europea. Il dossier ha evidenziato una visione chiara e ambiziosa: collocare lo sport e i suoi valori fondamentali di inclusione, rispetto e benessere al centro dell’azione amministrativa complessiva. L’obiettivo perseguito è quello di dimostrare come anche le realtà comunali di piccole e medie dimensioni possano costituire un modello virtuoso e replicabile, ponendo sport e cultura quali elementi centrali dello sviluppo comunitario.

Il riconoscimento europeo costituisce un’opportunità di grande rilevanza per valorizzare le peculiarità territoriali, promuovere le eccellenze sportive locali e consolidare il senso di appartenenza alla comunità. Il 2028 vedrà Tito protagonista di un articolato programma di eventi, iniziative e manifestazioni sportive rivolte a cittadini di ogni fascia d’età, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione sociale e della promozione di stili di vita salutari.

Il Sindaco Fabio Laurino ha espresso grande soddisfazione per il traguardo conseguito: “Si tratta di un riconoscimento che onora la nostra comunità e che rappresenta il punto di partenza di una visione programmatica che pone lo sport, la cultura e i relativi valori al centro dello sviluppo del nostro territorio. Negli anni di preparazione che ci separano dal 2028 intendiamo consolidare questa prospettiva, rafforzando le sinergie con i comuni limitrofi per favorire una crescita integrata dello sport e della cultura sportiva nell’intera area regionale. Tito, anche in virtù della sua posizione strategica, è nelle condizioni di assumere un ruolo centrale nello sviluppo sportivo dell’area urbana di riferimento”.

L’Assessore allo Sport Antonio Carlucci ha sottolineato il valore del lavoro collegiale che ha portato al risultato: “Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito della candidatura e per le valutazioni espresse dalla Commissione, che attestano la qualità del lavoro svolto in questi mesi da un gruppo di giovani professionisti che ho avuto l’onore di coordinare. La nostra proposta si è caratterizzata per un approccio di ampio respiro e di lungo periodo, finalizzato alla crescita dello sport a livello locale e alla valorizzazione della cultura sportiva. Siamo certi che, con il contributo delle numerose associazioni, società sportive, federazioni, enti e amministrazioni che hanno aderito al nostro progetto, saremo in grado di realizzare questa visione strategica, generando ricadute positive per l’intero territorio regionale. Dopo il capoluogo Potenza, siamo il primo comune lucano ad ottenere questo titolo e confidiamo che tale risultato possa rappresentare un impulso significativo per la crescita dello sport lucano e per la diffusione dei valori che esso esprime”.

La cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti si svolgerà a Roma in occasione del Gala ACES, programmato per lunedì 10 novembre 2025 alle ore 15:30 presso il Salone d’Onore del CONI. L’evento rappresenterà un momento istituzionale di confronto tra le amministrazioni insignite del titolo e i partner istituzionali, nel corso del quale verranno consegnate le targhe ufficiali ai comuni riconosciuti quali Capitali e Città Europee dello Sport. Una delegazione del Comune di Tito parteciperà alla cerimonia per ricevere il riconoscimento e rappresentare l’intera comunità titese.

In virtù di questo prestigioso titolo europeo, il Comune di Tito sarà inoltre protagonista nel 2027 del Gala di premiazione che si terrà presso il Parlamento Europeo nella sede di Bruxelles, confermando la rilevanza internazionale del riconoscimento conseguito.