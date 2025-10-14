Lavoro in Basilicata, candidature aperte alla Systemco di Sant’Angelo Le Fratte per l’assunzione di 3 figure

La SYSTEMCO S.R.L., azienda leader nel settore della progettazione e produzione di manufatti in materiale composito a matrice polimerica per applicazione di ingegneria, nell’ottica di un potenziamento della propria struttura, ricerca n.3 figure da inserire nel proprio organico, nell’ambito dei diversi settori della produzione e nell’area tecnica.

In particolare, la SYSTEMCO S.R.L., ricerca:

– n. 1 Ingegnere Meccanico;

il/la candidato/a dovrà essere in possesso di una laurea triennale in Ingegneria Meccanica o in un’altra disciplina ingegneristica affine e/o laurea magistrale in Ingegneria Meccanica o Meccatronica.

– n. 1 Ingegnere Civile;

il/la candidato/a dovrà essere in possesso di una Laurea Triennale (Classe L-7) e/o di una Laurea Magistrale (Classe LM-23) in Ingegneria Civile.

– n. 1 Ingegnere di Materiali;

il/la candidato/a dovrà essere in possesso di una Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie e in Scienza e Ingegneria dei Materiali e/o Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali o in alternativa di una laurea in Ingegneria Chimica o in altre discipline ingegneristiche.

Alla risorsa è richiesta:

Capacità analitica;

Ottime doti di problem solving e critical thinking;

Competenze tecniche (matematica, fisica, topografia, ect.), normative e progettuali;

Buona conoscenza dei materiali (proprietà fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali)

Buona conoscenza e abilità nell’uso degli strumenti informatici e telematici;

Ottime doti organizzative;

Buone capacità relazionali e di team working;

Orientamento al risultato, flessibilità, affidabilità e riservatezza;

Disponibilità immediata.

Luogo di lavoro:

SYSTEMCO S.R.L. – Sede produttiva: Z.I. Isca Pantanelle 85050 Sant’Angelo le Fratte (PZ).

La candidatura può essere inviata online al seguente indirizzo e-mail: offertadilavoro@systemcosrl.it

Il presente annuncio è rivolto all’uno e all’altro sesso (L.903/77 – D. Lgs. 198/2006); non ci sono limiti di età, né di nazionalità.

Il/La candidato/a deve prendere visione dell’Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 – D. Lgs. 196/03 e dell’art. 13 GDPR 679/16.