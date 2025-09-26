Sant’Angelo Le Fratte festeggia il suo Santo Patrono San Michele Arcangelo. Il 29 agosto Lorenzo Fragola in concerto

Sant’Angelo Le Fratte festeggia il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo. Tante le iniziative in programma fino al 29 settembre, iniziate già lo scorso 19.

Il programma civile dei festeggiamenti prevede anche una serie di appuntamenti musicali da non perdere. Domenica 28 settembre il concerto musicale della band “Civico 47”, cantautorato italiani tribute band. Il 29 in paese il “Gran Concerto Bandistico Regione Basilicata” e l’esibizione dell’associazione “Trombonieri Scaccia Venti”, alle ore 19 per le vie del paese. In serata alle ore 21:30 il concerto tanto atteso di Lorenzo Fragola.

Dopo un periodo di assenza dovuto a problemi personali, Lorenzo Fragola è tornato lo scorso luglio con un nuovo singolo, “1XTE1XME”, pubblicato dopo sette anni dall’ultimo brano. “Siamo uguali”, “D’improvviso”, “Fuori c’è il sole”, alcuni dei brani che proporrà a Sant’Angelo Le Fratte. Canzoni che solo su YouTube hanno raggiunto decine di milioni di visualizzazioni. L’ingresso al concerto è del tutto gratuito.

Di seguito il programma dettagliato dei festeggiamenti religiosi e civili.

Claudio Buono