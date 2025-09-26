Marko Grujic, dieci anni di Esports: il pilota lucano dà il via al decimo appuntamento stagionale in Europa

Dal 2015 al 2025/2026: dieci anni di Esports. Un traguardo importante per Grujic Marko, pilota lucano – di Tito – che in questo decennio ha saputo imporsi prima in Italia e poi in Europa, diventando una delle figure più solide e riconosciute della scena competitiva.

Il 25 settembre è scattato il decimo appuntamento stagionale del Las Esports, un campionato di respiro internazionale che raccoglie piloti da più continenti: dal Québec in Canada fino alla Francia, all’Inghilterra e alla Spagna. Un palcoscenico di alto livello dove Marko sarà ancora una volta protagonista, con l’obiettivo chiaro di raggiungere le 20 vittorie europee e celebrare così il suo anno del decennale.

Due anni fa è arrivata la vittoria del campionato piloti e costruttori nazionale, lo scorso anno la consacrazione internazionale con un traguardo importante:

Grujic Marko è stato il primo pilota italiano a conquistare il campionato costruttori europeo in Las Esports, chiudendo inoltre al secondo posto nella classifica piloti.

Ma dietro ai risultati c’è molto di più. Gli Esports oggi sono a tutti gli effetti uno sport vero e proprio: richiedono preparazione, disciplina e costanza. Se molti tendono ancora a paragonarli al semplice “stare davanti a uno schermo”, la realtà è ben diversa: i piloti affrontano allenamenti quotidiani, simulazioni continue e un livello di concentrazione mentale paragonabile a quello dello sport tradizionale.

Inoltre, proprio come nello sport fisico, gli Esports offrono la possibilità di vivere esperienze umane e culturali uniche: correre contro avversari provenienti da continenti diversi significa conoscere nuove realtà, confrontarsi con mentalità differenti e creare legami che vanno oltre la pista virtuale. Una dimensione che rende questo mondo ancora più vicino allo sport “reale”, con lo stesso spirito di competizione, ma anche di scambio e di crescita personale.

“Sicuramente sono in una delle posizioni più importanti e privilegiate del momento, e non posso buttare via l’occasione – racconta Grujic Marko – perciò il mio obiettivo, che mi accompagna da anni, è la costanza: sarà ciò che farò quest’anno. Spero in una stagione migliore e piena di sfide.”

Determinazione, ambizione e lucidità: queste le armi con cui Marko affronterà la nuova stagione europea, pronto a trasformare il 2025 – anno del decennale – in un altro capitolo memorabile della sua carriera.