Tutto pronto per la ‘Notte delle Stelle’ a Vietri di Potenza. Sabato 26 luglio la 6^ edizione dello spettacolo equestre

Tutto pronto per la 6^ edizione dello spettacolo equestre che ogni anno si tiene a Vietri di Potenza, allo stadio Santa Domenica. Quest’anno l’appuntamento è per sabato 26 luglio. L’iniziativa è promossa dall’associazione Giacche Verdi Basilicata con il patrocinio del Comune. Dai palcoscenici equestri internazionali in terra vietrese il tanto atteso spettacolo che nel corso delle precedenti edizioni ha riscontrato grande interesse. Non mancheranno anche spettacoli di fuoco e danza con Twin Show. Art director dell’evento Gaetano Campiglia.

Per la prima volta in Basilicata Mr. Bartolo Messina horsetrainer internazionale e artista di punta in Cavalluna che per eccellenza è lo spettacolo equestre più famoso D’Europa. Non mancheranno anche tante risate, con le simpaticissime Luisa Esposito e Floriana De Martino di Made in Sud, in Sex and the Sud.

Ingresso gratis per i bambini fino a 8 anni, 10 € per gli adulti. Info al numero 347.9229715.

redazione