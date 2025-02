Si rinnova il Direttivo dell’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata. Presidente Rosanna Petrocelli

Si è svolta l’Assemblea dell’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, che oltre a ripercorrere le attività portate avanti dall’associazione, con particolare riferimento all’anno 2024, ha visto l’approvazione del Bilancio economico e di missione. L’anno 2024 è stato definito di transizione poiché ha portato non poche novità, dal pensionamento dello storico dr. Citro, riferimento di famiglie e associazione, alle continue richieste di adeguamento imposte dal RUNTS. Tante però sono state le soddisfazioni che negli anni sono state motivo di crescita e conoscenza sul territorio per AGGD Basilicata: dall’accoglienza dei nuovi esordi, al sostegno scolastico per le famiglie con bambini diabetici, ma anche le battaglie portate avanti per avere una equipe diabetologica nei presidi, fino alla partecipazione attiva nella Commissione Regionale Diabete. Tanti anche gli eventi organizzati in diversi comuni lucani, perché la mission principale dell’Associazione è la condivisione di esperienze, mutuo aiuto e collaborazione reciproca tra persone accomunate dalle stesse difficoltà, scambio di esperienze.

Momento clou della giornata, il sentito e particolare saluto della presidente uscente, Angela Possidente, tra i soci fondatori di AGGD Basilicata, che con cuore, estremo impegno e perseveranza si è battuta per portare avanti le iniziative di questa associazione, sin dalla sua nascita, per poi farla crescere e affermarsi a livello regionale e nazionale, così come la conosciamo oggi.

“Oggi si chiude un percorso iniziato ben 7 anni fa con il cuore e la voglia di fare qualcosa di concreto per chi vive con il Diabete Tipo 1 (una malattia strana, che ti colpisce dalla sera alla mattina, sconosciuta da tutti e che impari a conoscerla davvero solo se ci convivi giorno per giorno). Quando sono stata eletta presidente, non immaginavo tutto questo: non conoscevo leggi, procedure, una burocrazia esagerata, un mondo ostile che ci circonda. Tutto ciò è stato possibile solo grazie all’aiuto di validissimi collaboratori (membri del Consiglio Direttivo attuale e dei precedenti, familiari, referenti esterni, medici, associazioni nazionali) ed è a loro che va il mio ringraziamento più grande per avermi supportato e sopportato, incoraggiato ed aiutato in questo arduo e difficile compito. È stato davvero un onore e un magnifico privilegio presiedere AGGD Basilicata: mi ha permesso di conoscere persone favolose che ringrazio davvero tanto. Sento di aver bisogno di una pausa, per ricaricare le pile, ma sarò ben lieta di continuare a dare una mano da dietro le quinte. Al nuovo Presidente e al nuovo Direttivo i miei migliori auguri!”.

NUOVO DIRETTIVO – Sono stati nominati presidente Rosanna Petrocelli, vicepresidente con delega alle Pubbliche Relazioni Angela Possidente, la quale mantiene anche l’incarico come Referente per la Commissione Regionale Diabete, riconfermati il Segretario Gianmarco Isoldi, il Tesoriere referente per la rendicontazione, Giuseppe Paladino. Restano invariati anche il delegato AGD Italia, Giuseppe Lentini e i delegati di Diabete Italia Onlus, rispettivamente per la categoria Young Maria Grazia Lammoglia e per la categoria T1 adulto Marica Benedetto. Entra nel direttivo, inoltre, Annamaria Oliveto, incaricata come referente dei nuovi esordi, avendo maturato molto esperienza. Restano invariati i referenti esterni, e parte del direttivo anche le consigliere Tania Amodio, Teresa Buchicchio e Maria Pepe.