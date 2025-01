Le ‘Case dell’Acqua’ di Bella battono ogni record. Erogati quasi 700mila litri, risparmi per i cittadini di oltre 100mila euro

Le Case dell’Acqua, inaugurate dall’Amministrazione Comunale bellese un anno e mezzo fa, continuano a produrre risparmi consistenti in termini economici ed ambientali per la cittadinanza bellese.

Infatti, stando alle rilevazioni del Comune di Bella, compiute congiuntamente con il soggetto gestore delle tre Case dell’Acqua, l’azienda IHS-Mosè, le tre Case dell’Acqua installate sul territorio comunale hanno erogato 690 mila litri di acqua alla cittadinanza permettendo un risparmio concreto per le tasche dei cittadini bellesi di 103.500 euro. Mentre in termini ambientali considerevole è stata la riduzione della plastica: 460 mila di bottiglie PET risparmiate e 16.560 di kg di plastica evitati in discarica.

“Un risultato importante – ha affermato l’assessore alla Transizione Ecologica Samuele Grippa – perché da un lato premia la lungimiranza amministrativa nelle politiche green del Comune e dall’altro lato avvantaggia i cittadini sia in termini economici che sul versante ambientale con meno plastica conferita nel ciclo dei rifiuti”, ha dichiarato l’assessore alla Transizione Ecologica, Samuele Grippa.