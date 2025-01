A Tito è allarme furti. Ladri entrano negli appartamenti e portano via anche le casseforti

È allarme furti nel centro abitato di Tito. Nelle ultime settimane, e fino a qualche giorno fa, sono stati diversi gli episodi registrati nell’abitato, in particolare in via San Vito e via Nuvolese. Ladri professionisti se si pensa a come operano, riuscendo ad entrare nel centro abitato e poi nelle abitazioni verso le ore 18. E addirittura anche a scardinare le cassaforti dai muri. Una situazione che inizia a essere preoccupante per la comunità.

Su quanto sta accadendo, si è immediatamente mosso il sindaco Fabio Laurino, che ha scritto al Prefetto di Potenza chiedendo di valutare la convocazione di un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, affinché possano intensificarsi i controlli e garantire un coordinamento tra forze dell’ordine.

I ladri in diverse occasioni sono stati intercettati e inseguiti dalla Polizia Locale e dai Carabinieri, a bordo di auto di grossa cilindrata. Riuscendo però sempre a farla franca.

Ladri che entrano negli appartamenti quando all’interno non c’è nessuno e portano via soldi e oggetti preziosi. L’orario preferito è quello del tardo pomeriggio. Sembra siano ben informati sulle abitudini dei proprietari delle abitazioni. In uno degli ultimi casi, in una palazzina, senza farsi troppi problemi, hanno scardinato la cassaforte da un muro.

In ultimo, da parte del sindaco Laurino, l’invito alla comunità “alla calma e a segnalare nel caso in cui si noti qualcosa di sospetto e a fidarsi del lavoro degli enti preposti”.

Claudio Buono