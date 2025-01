Potentino, ancora un successo per la ‘Mostra di Avicoli Ornamentali’. Premiata Carlucci, unica donna allevatrice

Si ripete, come lo scorso anno, il successo in località San Biagio di Grumento Nova per la 3^ della mostra sociale a giudizio di avicoli ornamentali, organizzata dall’AVI.Lu, Avicoltori Lucani. Due giorni dedicati all’avicoltura e agli avicoltori, con un programma ricco e con numerosi e diversi esemplari sono stati premiati. Una due giorni che ha visto una ampia partecipazione.

Durante l’iniziativa, riconoscimenti importanti, come quello ottenuto da Loredana Carlucci di Picerno, unica allevatrice donna e unica partecipante del Marmo Melandro,, che ha fatto campione di razza con un maschio di ‘nana calzata mille fiori limone” e una femmina “nana calzata mille fiori”. Sono stati ben 70 le esposizioni da tutta la Basilicata. All’evento ha preso parte l’Ara Basilicata e sono stati presenti all’inagurazione diversi rappresentanti delle istituzioni, come oltre il sindaco di Grumento Nova e il commissario straordinario dell’Appennino Lucano, rispettivamente Antonio Maria Imperatrice e Antonio Tisci

Hanno esposto a giudizio: Rocco Tofalo di Sasso di Castalda, Vincenzo Bianco di Grumento Nova, Michele Bisignano di Paterno, Pacifico Germino di potenza (presidente dell’associazione AVI.Lu), Giuseppe Lanzotti di Moliterno, Francesco Milo di Capitello, Giuseppe Altavista di Brienza, Loredana Carlucci di Picerno e Carmine Consoli di Rivello. Per l’unica donna, Carlucci, si tratta di riconoscimenti importanti per il secondo anno consecutivo.

Claudio Buono