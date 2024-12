Potentino, la longevità è di casa. Altri tre compleanni da record: due di 100 anni e una donna di 103 anni

La Basilicata e il Potentino in particolare sempre più terra di longevità e compleanni da record. In questi giorni, oltre alle due comunità di Balvano e Ruoti, che hanno festeggiato i loro centenari (Angela Bagnulo di 103 anni e Carmela Scavone di 100 anni), festeggiamenti anche a San Fele, Agromonte Magnano di Latronico e Montemurro.

A San Fele ha spento le 100 candeline Giuseppe Tomasulo, nato l’8 dicembre 1924. Nonno Giuseppe ha ricevuto la visita di tutta la famiglia e del sindaco, Donato Sperduto. Grande festa per lui, così come una bellissima giornata è stata per nonna Maria Domenica Gioia, nata a Castelluccio Superiore il 3 dicembre 1924, ma vive ad Agromonte Magnano, frazione di Latronico. E’ stata festeggiata qualche giorno fa e abbracciata dalla nuora Maria, i nipoti Egidio, Francesca e Rocco, tutti i parenti e amici di famiglia. Per nonna Gioia Maria l’obiettivo è di superare il record della mamma, scomparsa all’età di 104 anni. Un altro compleanno da record sempre nel Potentino, a Montemurro, dove ha compiuto ben 103 anni nonna Elena Angerami, anche lei festeggiata da tutta la famiglia e dalla comunità.

La Basilicata si conferma sempre più terra di longevità. Auguri!

Claudio Buono