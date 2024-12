Ladri in azione a Satriano di Lucania. Irruzione in tre abitazioni

C’è preoccupazione a Satriano di Lucania dopo una serie di episodi che hanno turbato la quiete pubblica del piccolo centro del Melandro. Dopo la truffa di venerdì scorso, quando alcuni truffatori sono riusciti a portare via 1500 euro e oggetti preziosi da una abitazione di un’anziana signora (raggirata con la truffa del falso carabiniere e dell’incidente occorso al nipote), la preoccupazione adesso riguarda i furti nelle abitazioni.

Infatti, nel pomeriggio di lunedì, si sono registrati tre episodi in pieno centro abitato, in via Nazionale. Nei primi due casi, abbastanza particolari, perchè i ladri sono entrati in due abitazioni, situate molto vicine. Ma nonostante davanti ai loro occhi ci fossero oggetti preziosi e comunque cose “appetibili”, sono andati via senza portare nulla dietro. Hanno aperto tutti i mobili, cassetti, ante armadi, cassettoni e porte. Senza rompere nulla. Anche l’irruzione in casa senza molti segni di effrazione, direttamente dal balcone.

Si sono spostati poi in un’altra abitazione, a pochi metri dalle precedenti. Qui – come negli altri due casi – non c’era nessuno all’interno. I proprietari erano a casa del figlio per una festa, a pochi metri di distanza.

Qui il bottino c’è stato, con i ladri che sono riusciti a portare via soldi e oggetti preziosi anche in oro. I ladri sarebbero riusciti a raggiungere le abitazioni arrampicandosi tramite i canali pluviali e poi riuscendo ad aprire il balcone, senza fare tanti danni. Stando a quanto trapelato, nell’ultima abitazione si sarebbero chiusi anche dall’interno per tardare l’eventuale ingresso dei proprietari.

In paese circola voce di una macchina sospetta vista nel pomeriggio, un’Audi A3.

Su quanto accaduto sono state avviate le indagini dai Carabinieri della Stazione di Satriano di Lucania e della Compagnia di Potenza, diretta dal Maggiore Rolando Giusti. Al vaglio dei militari dell’Arma anche le riprese delle telecamere di sorveglianza installate in vari punti del paese.

Claudio Buono