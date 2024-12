Nel Potentino una birra prodotta con miele di eucalipto. Ecco l’iniziativa dell’azienda ‘Queen be farm’

Prodotta con miele di eucalipto, è tra i prodotti più innovativi dell’azienda “Queen be farm” insieme all’idromele e all’aceto di mele. Vincenzo Vigilante nel podcast parla di queste sperimentazioni con il miele

Una birra particolare dove il gusto amaro del luppolo si sposa perfettamente al sapore dolciastro del nettare degli Dei, ma questo non significa che la birra sarà davvero dolce. Un mercato di nicchia quello delle birre artigianali al miele nel variegato mondo brassicolo. In Basilicata, esattamente a Forenza, c’è un’azienda che produce birra al miele. È la “Queen be farm”. A scommettere su questa particolare produzione Vincenzo Vigilante e la moglie Maria Antonietta Zotta. Prodotta con miele di eucalipto, è tra i prodotti più innovativi dell’azienda insieme all’idromele, all’aceto di mele e per questo periodo natalizio saranno introdotte sul mercato un gin e un liquore a base di miele. Ersilia D’Amico, mastra birraia nonché titolare del Birrificio del Vulture ha collaborato nella realizzazione della bevanda e nel podcast parla del sapore della birra.

Per saperne di più ascolta il podcast: https://open.spotify.com/show/4be7xGFX8IZa6BzOiS5BXP