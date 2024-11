Centinaia di assalti a banche e uffici postali. L’ex rapinatore lucano Pancrazio Chiruzzi ospite in due tra i podcast più ascoltati d’Italia

La vita avventurosa e controversa di Pancrazio Chiruzzi, noto come “il Solista del Kalashnikov,” è approdata in due dei podcast più seguiti d’Italia: Non Aprite Quella Podcast di J-Ax e One More Time di Luca Casadei. Gli episodi sono ora disponibili su Spotify e YouTube.

Nato a Bernalda il 25 ottobre 1952, Pancrazio Chiruzzi ha segnato un’epoca nella criminalità italiana, distinguendosi per il suo approccio meticoloso e indipendente al crimine. Chiruzzi ha guidato bande di rapinatori e compiuto centinaia di assalti a banche, uffici postali e furgoni blindati in Italia e in Europa, senza mai ricorrere alla violenza gratuita. Una carriera criminale che gli è valsa il rispetto persino tra le forze dell’ordine, che ne riconoscono il rigore “professionale”.

Con un patrimonio accumulato giovanissimo, l’audacia delle sue imprese (come l’assalto al treno Arona-Bellinzago nel 1975 o il tentativo di rapinare la Banca Centrale Inglese a Bruxelles) e un grande carisma, Chiruzzi ha lasciato il segno nella cronaca nera italiana dagli anni ’70 al 2000. Nonostante undici arresti e 36 anni trascorsi in carcere, la sua figura continua a suscitare un misto di fascino e curiosità, tanto da essere raccontata anche in opere letterarie come Io sono un bandito (2019), autobiografia scritta con Rosella Simone, e il romanzo Chi ha polvere spara (2023) di Donato Montesano.

Ora, i podcast di J-Ax e Luca Casadei offrono un nuovo modo di scoprire la storia del “maestro dei rapinatori italiani”, come lo definì l’ex capo della Squadra Mobile di Torino, Sergio Molino.

Con queste due partecipazioni, la figura di Chiruzzi esce dai confini della cronaca e della narrativa per entrare nel racconto contemporaneo, dimostrando che la sua storia – fatta di rischi, genialità e riflessione sul limite tra bene e male – continua a catturare l’immaginazione del pubblico italiano.

E’ possibile ascoltare e guardare gli episodi ai link di seguito:

Non Aprite Quella Podcast di J-Ax -> https://open.spotify.com/episode/0QpHZyHBeZxomHl5c3Rs90

One More Time di Luca Casadei -> https://youtu.be/ApCGeAiNztc?si=XrJb7reUVslxfgJV