Ferrovie, terzo treno elettrico in servizio in Basilicata

Consegnato da Trenitalia e già entrato in servizio da due giorni il terzo treno elettrico monopiano di nuova generazione, degli otto previsti per la Basilicata. Il 9 ottobre scorso c’è stata la seconda consegna alla presenza del presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, e dell’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Pasquale Pepe.

Prosegue, dunque, “l’opera di ammodernamento della flotta del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS) che rientra nell’ampio piano di investimenti previsti dal Contratto di Servizio tra la Regione Basilicata e Trenitalia, sottoscritto a gennaio 2024 e valido fino al 2031”, è scritto in una nota. Il contratto prevede un investimento complessivo di 98 milioni di euro (42 della Regione e 56 di Trenitalia), di cui circa la metà destinata all’acquisto dei nuovi treni, che saranno consegnati progressivamente entro il 2026.

I nuovi treni sono altamente performanti e rispettano i criteri di sostenibilità ambientale e di comfort per gli utenti. Possono dare spazio fino a 500 passeggeri, 12 bici e offrono alimentazione per pc, smartphone e tablet. Sono stati progettati per il presente, ma guardano anche al futuro, visto che per il 97 per cento sono realizzati con materiali riciclabili che avranno vita anche dopo la dismissione dei convogli. Inoltre, il consumo elettrico è ridotto del 30 per cento.

“Prosegue su tutti i fronti – ha detto l’assessore Pepe – l’ammodernamento dei sistemi e delle infrastrutture di trasporto in Basilicata. Lavoriamo per avere ferrovie e strade sicure e aumentare l’interconnessione tra diversi sistemi di collegamento e presentiamo costantemente lo stato di avanzamento del programma di sviluppo della mobilità lucana. La consegna del nuovo treno elettrico rappresenta uno dei tasselli fondamentali di questa nuova idea di futuro che abbiamo progettato e che stiamo realizzando con i nostri partner istituzionali”.