Gladys Palermo, una lucana in lizza per Miss Belgio

Gladys Palermo, 24 anni, nata in Belgio precisamente a Dhuy (provincia di Namur) è stata eletta Miss Namur 2024 lo scorso 14 settembre. Questo titolo le dà l’accesso diretto come candidata alle elezioni del concorso di bellezza “Miss Belgium 2025”. La giovane 24enne ha origini lucane, e per lei tifa anche la comunità di Satriano di Lucania, che ha dato i natali alla sua famiglia, ai suoi genitori, che sono emigrati in Belgio proprio da centro satrianese.

Gladys ha meravigliato il pubblico con il suo carisma e il suo essere sincera. Incarna senza dubbio l’eleganza e la sua determinazione non è passata inosservata. Una determinazione che scaturisce sicuramente dalle sue origini lucane. Gladys non dimentica le sue origini, tanto che è legatissima a Satriano di Lucania e diverse volte all’anno è nella comunità satrianese.

La prossima volta speriamo di averla come Miss Belgium, che si concluderà il prossimo 15 febbraio.

Congratulazioni e in bocca al lupo!

redazione