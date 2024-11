Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, il sindaco di Ruoti con i bambini all’udienza generale del Papa

Forti emozioni in Piazza San Pietro alla presenza del Santo Padre. La delegazione di Ruoti rappresentata dal sindaco Franco Gentilesca, dal vicesindaco Maria Troiano, dall’Istituto Comprensivo Michele Carlucci plesso di Ruoti, coi docenti ed alunni, ha preso parte ai diversi momenti dedicati al “Progetto Ruoti per la pace”. L’iniziativa nata lo scorso anno è un forte richiamo di umanità e di pace che viene soprattutto dai più piccoli. Tutti uniti per un solo fine: l’unione tra gli esseri umani e i popoli. La fine dei conflitti è il sogno dei nostri ragazzi che hanno abbracciato il Papa il quale ha valorizzato i contenuti del progetto di Ruoti. Lo striscione dedicato non è passato inosservato così come la creatività presentata. Proprio i più piccoli, dinanzi al Santo Padre hanno voluto essere testimoni credibili di una responsabilità comune a livello mondiale. Francesco, nel corso dell’udienza, ha annunciato la canonizzazione dei due giovani laici il prossimo anno: Acutis nella Giornata dei bambini e adolescenti, Frassati nella Giornata dei giovani. “Il Pontefice ha invitato tutti noi e i presenti per il prossimo 3 febbraio in Vaticano quando si terrà un incontro mondiale dei diritti dei bambini, dal titolo “Amiamoli e proteggiamoli”, un’occasione per individuare nuove vie volte a soccorrere, proteggere milioni di minori sfruttati, abusati e che subiscono le conseguenze drammatiche delle guerre. La scuola ha risposto all’appello di Papa Francesco che ha invitato a pregare per la pace per i popoli in guerra”, ha fatto sapere il Sindaco. Il santo padre infatti, chiamando a sé i ragazzini ruotesi ha detto ‘’ c’è un gruppo di Bambini che sta preparando questa giornata grazie a tutti voi che state facendo questo’ … e poi l’abbraccio col Papa!

Lo hanno fatto con i loro linguaggi: la musica, marcia per la pace, studio dei conflitti, accoglienza dei fragili e in tante iniziative svolte a livello locale. Grazie al supporto degli insegnanti hanno raccontato la loro preziosa esperienza della “masterclass per la pace” per la valorizzazione di una cultura dei valori delle 5P -Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership – un abaco di valori su cui far crescere le nuove generazioni, attraverso il linguaggio universale della cultura dell’integrazione. Azioni concrete, voci pure. Il Progetto “Ruoti per la Pace” nasce con la Fondazione 5P. Il sindaco Franco Gentilesca ha sottolineato quanto “Questo momento straordinario ha rappresentato non solo una riflessione profonda sui diritti dei più giovani, ma anche l’importanza della pace, dell’inclusione e della solidarietà. Occasione unica per i protagonisti: i ragazzi della scuola che con i docenti e la collaborazione del dirigente scolastico Rispoli hanno realizzato un brano denominato “Sogno di pace” che è stato consegnato al Papa per promuoverlo nel mondo. Prezioso il supporto che viene sempre garantito da Padre Marcin Schmith, Ambassador del progetto 5P, attento osservatore dei bisogni dell’umanità, e un grazie anche al Giornalista di Radio Vaticana Luca Collodi”. Ci teniamo a ricordare – ha detto il vicesindaco Maria Troiano – che il nome “Ruoti per la Pace” sintetizza la visione di un mondo in cui ogni ‘ruota’ possa girare in armonia con le altre, favorendo un dialogo aperto e costruttivo, che parte dalle radici locali per arrivare a un impatto globale. Il progetto, lo scorso dicembre, ha promosso l’iniziativa “ ” a sostegno del padiglione (rotti in lingua ucraina) dell’ che ospita soldati, giovani e bambini mutilati, amputati negli arti, feriti al fronte e riportanti lesioni a seguito dallo scoppio di mine”.