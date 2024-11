“Tutta me – Storie di donne tra verità e verosimiglianza”. A Potenza l’8 novembre il concerto per la rassegna “Musica alle 19” al Museo Archeologico

Tutta me – Storie di donne tra verità e verosimiglianza. Concerto per voce (Antonella Tatulli) e due chitarre (Alfonso D’Avino e Pietro Santarsiero) per la rassegna “Musica alle 19” a Potenza. Ingresso Gratuito.

Dopo il grande successo dei primi quattro appuntamenti, Venerdì 8 novembre 2024 alle ore 19, nella sede del Museo Archeologico Provinciale in via Ciccotti a Potenza, avrà luogo il concerto conclusivo della stagione concertistica “Musica alle 19”, promossa dall’Associazione “il tetracordo”. L’ingresso è gratuito. La soprano Antonella Tatulli ed il Mirror Guitar Duo, formato dai chitarristi Alfonso D’Avino e Pietro Santarsiero, che firmano anche la direzione artistica dell’intera rassegna, propongono lo spettacolo dal titolo “Tutta me – storie di donne tra verità e verosimiglianza”: un viaggio nell’universo femminile attraverso testi e musiche che raccontano storie di coraggio, resilienza, forza, amore e commiato. Per informazioni: Tel. 334/2066685 – 347/1798999.