Gli incontri con Giovanni Brusca nell’ultimo libro di don Marcello Cozzi. Domani 4 ottobre presentazione a Potenza

Venerdi 4 ottobre alle 19.00 a Potenza, nella sala della Parrocchia SS Anna e Gioacchino, sarà presentato, in prima nazionale, l’ultimo libro di don Marcello Cozzi «Uno così. Giovanni Brusca si racconta» edizioni San Paolo.

Assieme all’autore sarà presente anche il Presidente di Articolo 21 e condirettore dell’Agi Paolo Borrometi che ha curato la prefazione. L’incontro sarà moderato dal giornalista videomaker Roberto Spadola.

«Sono stato ritualmente affiliato all’età di 19 anni, credo di essere stato uno dei più giovani nella storia di Cosa Nostra…». Giovanni Brusca è l’uomo che il 23 maggio 1992 premette il telecomando che fece saltare in aria il giudice Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta. Ma prima di quella data, per anni ha ucciso, imprigionato, minacciato, da vero uomo di mafia. La sua è stata una lunga esistenza nell’inferno della violenza come sistema di potere.

In questo volume Brusca si racconta e – nel dialogo con Don Marcello Cozzi, esperto nell’accompagnamento ai pentiti di mafia e sacerdote abituato a confrontarsi con tragedie, ingiustizie e faticosi percorsi di riconciliazione – si espone al giudizio del lettore e si mette nelle mani di un mistero di misericordia più grande di lui.

Il libro, edizioni San Paolo, è il risultato di numerosi incontri tra Marcello Cozzi e Giovanni Brusca.

L’iniziativa potentina è realizzata in collaborazione con Articolo 21, il Cestrim e il presidio potentino di Libera.